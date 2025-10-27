október 27., hétfő

Barcelona

1 órája

Öröm és boldogság Nyíregyházán – nem volt ez olyan egyszerű

Címkék#Nyíregyháza Spartacus Football Club#megyei foci#NB I#Kolorcity Kazincbarcika SC

Minimális különbségen múlt a három pont. Első idegenbeli győzelmét aratta a Kazincbarcika.

A Fizz Liga 11. fordulójában Nyíregyháza és a Kazincbarcika találkozója szoros, küzdelmes összecsapást hozott, ahol végül a vendégek 1-0 ra nyertek. A meccs nem bővelkedett helyzetekben, a statisztikák szerint inkább a mezőnyharc dominált, és a hatékonyság döntött a végkimenetelben.

Kazincbarcika
Kazincbarcikai öröm a mérkőzés után.  Fotó: KBSC facebook

Kevesebb Kazincbarcika lövés

A hazai Nyíregyháza 17 lövéssel próbálkozott, míg a Kazincbarcika 10 kísérletig jutott. A kaput eltaláló lövések száma viszont kiegyenlített képet mutatott (4–5), ami azt jelezte, hogy a barcikaiak kevesebbszer jutottak el lövésig, de azok veszélyesebbek voltak. A várható gólok (xG) mutatója is szoros mérkőzésre utal (0,79 – 1,09). A nagy helyzetek számában a vendégek voltak előnyben (0–1).

Pontosabb passzok
A hazaiak 8 szögletet végezhettek el, a vendégek 5-öt, az ellenfél kapuja előtti érintések száma pedig a Nyíregyháza fölényét mutatja (31–16). A Kazincbarcika passzpontosságban jobb volt: 443 átadásuk 83%-a sikerült, míg a Nyíregyházánál 347 passzból 250 volt pontos (72%). Az utolsó harmadban a vendégek szintén hatékonyabbak voltak (75% – 59%). Érdekesség, hogy a hazaiak több várható gólpasszt (xA) alakítottak ki: 1,76-ot, szemben a vendégek 0,84-jével, tehát több lehetőségük volt helyzetek előkészítésére.

Védekezés és párharcok
Mindkét fél keményen küzdött: 15–14 volt a szabálytalanságok száma. A szerelésekben a Nyíregyháza jeleskedett (77% – 54%), és a megnyert párharcokban is minimális előnybe kerültek (66–59). A labdaszerzések tekintetében is a hazaiak voltak aktívabbak (20–13). A vendégek ugyan többször tisztáztak (45–34), de a mezőnyharcot a Nyíregyháza uralta. A Nyíregyháza több lövéssel, aktívabb játékkal rukkolt elő, és a helyzetek előkészítésében is fölényben volt, a Kazincbarcika viszont jobb passzpontossággal és stabilabb labdabirtoklással tartotta magát. A mérkőzés kiegyenlített képet mutatott, és a három pont sorsa nüanszokon múlt.

 

