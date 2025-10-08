október 8., szerda

Jó hír a Kazincbarcika szurkolóknak – ismét saját stadionjukban láthatják kedvenceiket

Címkék#megyei foci#NB I#Kolorcity Kazincbarcika SC#kuttor attila

Újra hazai pályán láthatják őket. Nyílt edzést tart a Kazincbarcika.

Pénteken zárt kapus edzőmeccset játszik a Kolorcity Kazincbarcika élvonalbeli labdarúgó csapata Mezőkövesden, miután a hét végén a magyar labdarúgó-válogatott világbajnoki selejtezői miatt nem rendeznek fordulót az NB I-ben, a Fizz ligában. Az észak borsodi klub ezt követően, hétfőre nyilvános edzésre hívja szurkolóit, szimpatizánsait.

kazincbarcika
Lelkes Kazincbarcika drukkerek az MTK elleni mérkőzésen Fotó: KBSC

Nyílt edzést tart a Kazincbarcika

,,Az elmúlt időszakban több változás is történt a Kolorcity KBSC életében, a felnőtt csapatnál és az utánpótlásban is. Klubunk úgy határozott, hogy 2025. október 13-án hétfőn délutánra nyílt napot szervez utánpótlás játékosaink szülei, valamint a felnőtt csapat szurkolói számára, ahol közösen értékelhetjük az elmúlt hónapokat, bemutatjuk, hol járunk és merre tartunk. 16 órától nyílvános edzést tart a Kuttor Attila vezette szakmai stáb a Kolorcity Arénában, ezt követően lehetőség nyílik közös fotók készítésére és aláírásgyűjtésre, majd egy kérdezz-felelekkel zárjuk a napot. Gyere és kérdezz, gyere és javasolj, gyere és segítsd véleményeddel, meglátásoddal a közös fejlődésünket! A részvétel regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a [email protected] címen lehet." – írták közösségi oldalukon.

 

