október 28., kedd

SimonSzimonetta névnap

13°
+11
+3
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
MK

1 órája

Fél egykor, és este nyolckor - csütörtökön sorsolás

Címkék#MOL Magyar Kupa#megyei foci#labdarúgás#Kazincbarcikai SC

Borsodiak a pályán a Magyar Kupában. A Kazincbarcika déltől játszik ellenfelével.

Labdarúgás. A labdarúgó Mol Magyar Kupa 2025/2026-os sorozatában még három borsodi csapat is várta a hetekkel ezelőtt megtartott 4. forduló sorsolását. Közülük az NB I-es DVTK már kedden este, 20 órától pályára lép, az NB II-es Szeged-Csanád Grosics Akadémia ellen.
Másik két vármegyebeli alakulatnak szerdára maradt feladat a sorozatban: az ugyancsak élvonalbeli Kolorcity Kazincbarcika ebédidőben játszik, 12.30-tól kezdődik a Kelen SC elleni csatájuk a fővárosban, a KSC Sporttelepen. A budapesti gárda a negyedosztályban futballozik (BLSZ I.), ahol a 7. helyet foglalja el a táblázaton. Legutóbbi bajnokijukat már múlt szerdán lejátszották, győztek 3-2-re az Unione FC ellen. A szombaton harmadik sikerét elérő NB I-es észak-borsodiak számára tehát kötelező a továbbjutás kivívása, még akkor is, ha Kuttor Attila vezetőedző vélhetően több olyan játékosnak fog lehetőséget adni, akiknek a bajnokikon eddig kevesebb szerep, játékperc jutott.

Kazincbarcika
A Kazincbarcika a Kelen SC vendége lesz Fotó: KBSC

Kazincbarcika: már csak jövőre kellene

A másik szerdán játszó csapat a Mezőkövesd Zsóry FC lesz: Csertői Aurél ,,fiai" elég komoly csata elé néznek, mert 20 órától az MTK Budapest fogadja őket az Új Hidekuti Nándor stadionban. Itt azért a házigazdák felé billen a mérleg nyelve, hiszen a kék-fehérek a negyedik helyen állnak a fizz ligában (szombaton 1-1-gyel zártak a Puskás Akadémiával), míg a Kövesd az NB II-ben szintén negyedik. A dél-borsodiak a múlt hét végén az osztály egyik bajnokesélyesénél, a Budapest Honvédnál léptek gyepre, s kaptak ki 5-2-re a Bozsik Arénában.
A továbbjutó 16 klub csütörtökön izgulhat, ugyanis az aznap esti, Debreceni VSC – Budapest Honvéd összecsapás után sor kerül a következő kör sorsolására. A kupában egyébként idén már nem lesz több forduló, az 5. kört (8 közé jutás) 2026. február 1-jén (szerda) bonyolítják majd le. 

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu