2 órája

Fél egykor, és este nyolckor - csütörtökön sorsolás

Címkék#MOL Magyar Kupa#megyei foci#labdarúgás#Kazincbarcikai SC

Borsodiak a pályán a Magyar Kupában. A Kazincbarcika déltől játszik ellenfelével.

Labdarúgás. A labdarúgó Mol Magyar Kupa 2025/2026-os sorozatában még három borsodi csapat is várta a hetekkel ezelőtt megtartott 4. forduló sorsolását. Közülük az NB I-es DVTK már kedden este, 20 órától pályára lép, az NB II-es Szeged-Csanád Grosics Akadémia ellen.
Másik két vármegyebeli alakulatnak szerdára maradt feladat a sorozatban: az ugyancsak élvonalbeli Kolorcity Kazincbarcika ebédidőben játszik, 12.30-tól kezdődik a Kelen SC elleni csatájuk a fővárosban, a KSC Sporttelepen. A budapesti gárda a negyedosztályban futballozik (BLSZ I.), ahol a 7. helyet foglalja el a táblázaton. Legutóbbi bajnokijukat már múlt szerdán lejátszották, győztek 3-2-re az Unione FC ellen. A szombaton harmadik sikerét elérő NB I-es észak-borsodiak számára tehát kötelező a továbbjutás kivívása, még akkor is, ha Kuttor Attila vezetőedző vélhetően több olyan játékosnak fog lehetőséget adni, akiknek a bajnokikon eddig kevesebb szerep, játékperc jutott.

Kazincbarcika
A Kazincbarcika a Kelen SC vendége lesz Fotó: KBSC

Kazincbarcika: már csak jövőre kellene

A másik szerdán játszó csapat a Mezőkövesd Zsóry FC lesz: Csertői Aurél ,,fiai" elég komoly csata elé néznek, mert 20 órától az MTK Budapest fogadja őket az Új Hidekuti Nándor stadionban. Itt azért a házigazdák felé billen a mérleg nyelve, hiszen a kék-fehérek a negyedik helyen állnak a fizz ligában (szombaton 1-1-gyel zártak a Puskás Akadémiával), míg a Kövesd az NB II-ben szintén negyedik. A dél-borsodiak a múlt hét végén az osztály egyik bajnokesélyesénél, a Budapest Honvédnál léptek gyepre, s kaptak ki 5-2-re a Bozsik Arénában.
A továbbjutó 16 klub csütörtökön izgulhat, ugyanis az aznap esti, Debreceni VSC – Budapest Honvéd összecsapás után sor kerül a következő kör sorsolására. A kupában egyébként idén már nem lesz több forduló, az 5. kört (8 közé jutás) 2026. február 1-jén (szerda) bonyolítják majd le. 

 

Mesteri szavak

– A vasárnapi mérkőzésen nem volt stabil a védekezésünk, voltak egyéni hibáink, de ellenfelünk hat lövésből öt gólt szerzett, a Honvédnak szinte minden bejött ezen a találkozón - mondta Csertői Aurél, a kövesdiek vezetőedzője. - El kell ismernem, hogy jobban játszott a fővárosi csapat, viszont nem tartottak nyomás alatt minket, ha védekezésben egy kicsit jobb teljesítményt nyújtunk, jobb eredményt érhettünk volna el. Szorosan alakult az eredmény, a hazaiak a hajrában rúgtak két gólt, amikor már teljesen kinyíltunk, ezért lett nagy a különbség. Azt még szeretném hozzátenni, hogy a játékvezető hazai pályát fújt, véleményem szerint rossz felfogásban vezette a mérkőzést. A szerdai találkozón egyértelműen az MTK az esélyesebb, hiszen az élvonalban szerepel és hazai környezetben játszhat. Ellenfelünknek jó játékosállománya van és jól is teljesítenek a bajnokságban, úgy gondolom, hogy erősebbek egy középcsapatnál, a párharcban abszolút favoritok. Ami minket illet, sajnos sok problémával küzdünk, sok a sérültünk, a Budapest Honvéd ellen ráadásul Pintér Ádámot is elveszítettük sérülés miatt, így nem nagyon van variálási lehetőségünk. Sajnos rotálásra nem igazán van lehetőségem, plusz az MTK egy nappal többet pihenhetett a kupameccs előtt, ez sem kedvező a számunkra. Mindentől függetlenül természetesen mindent megteszünk a továbbjutás érdekében, sportemberek vagyunk, a labda gömbölyű, a fociban bármi megtörténhet, szeretnénk meglepetést okozni.

