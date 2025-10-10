1 órája
A másodosztályú megverte az élvonalban lévőt
A bajnoki helyett egymással mérkőztek. A Kazincbarcika kikapott Mezőkövesden.
Labdarúgás. A magyar válogatott vb-selejtezői miatt a hét végén nem rendeznek fordulót sem az NB I-ben, sem az NB II-ben. Ezt kihasználva két vármegyei csapat, a Mezőkövesd Zsóry FC, valamint a Kolorcity Kazincbarcika egymás ellen edzőmeccset vívott pénteken délelőtt, a dél-borsodiak edzőcentrumában. Az edzők igyekeztek azoknak játéklehetőséget biztosítani, akik korábban, a bajnoki találkozókon nem léptek pályára, vagy kevés percet kaptak. A vendégek kispadján ezúttal nem foglalt helyet Simon László videóelemző, aki éppen a válogatott mellett dolgozik.
A tények
Mezőkövesd Zsóry FC (NB II) – Kolorcity Kazincbarcika SC (NB I) 2–1 (1–1)
Mezőkövesd, zárt kapuk mögött. V.: Nagy.
Mezőkövesd: Winter (Dojcsák, 46.) – Csirmaz (Ternován, 47.), Bora, Debreceni, Vajda (Pintér, 46.) – Vörös (Bertus, 65.), Lőrinczy, Zvekanov (Csatári, 65.), Varjas Z. (Keresztes, 65.) – Bartusz, Saja (Szalai J., 65.). Vezetőedző: Csertői Aurél.
Kazincbarcika, 1. félidő: Juhász – Baranyai, Rácz, Haroyan, Deutsch – Szőke, Berecz, Makrai – Meshack, Eleke, Slogar. Kazincbarcika, 2. félidő: Bánfalvi – Ferencsik, Haroyan, Rácz, Kun – Prosser, Schuszter, Szőke, Balázsi – Boros, Trencsényi. Vezetőedző: Kuttor Attila.
Gólszerző: Debreceni (6.), Szalai J. (88.), ill. Makrai (39.).