október 10., péntek

Gedeon névnap

14°
+18
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Csata

1 órája

A másodosztályú megverte az élvonalban lévőt

Címkék#megyei foci#Kolorcity Kazincbarcika SC#labdarúgás

A bajnoki helyett egymással mérkőztek. A Kazincbarcika kikapott Mezőkövesden.

Labdarúgás. A magyar válogatott vb-selejtezői miatt a hét végén nem rendeznek fordulót sem az NB I-ben, sem az NB II-ben. Ezt kihasználva két vármegyei csapat, a Mezőkövesd Zsóry FC, valamint a Kolorcity Kazincbarcika egymás ellen edzőmeccset vívott pénteken délelőtt, a dél-borsodiak edzőcentrumában. Az edzők igyekeztek azoknak játéklehetőséget biztosítani, akik korábban, a bajnoki találkozókon nem léptek pályára, vagy kevés percet kaptak. A vendégek kispadján ezúttal nem foglalt helyet Simon László videóelemző, aki éppen a válogatott mellett dolgozik.

Kazincbarcika
A Kazincbarcika szélsőjét, Prossert húzza vissza Csatári Fotó: KBSC-montázs

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

A tények

Mezőkövesd Zsóry FC (NB II) – Kolorcity Kazincbarcika SC (NB I) 2–1 (1–1)
Mezőkövesd, zárt kapuk mögött. V.: Nagy.
Mezőkövesd: Winter (Dojcsák, 46.) – Csirmaz (Ternován, 47.), Bora, Debreceni, Vajda (Pintér, 46.) – Vörös (Bertus, 65.), Lőrinczy, Zvekanov (Csatári, 65.), Varjas Z. (Keresztes, 65.) – Bartusz, Saja (Szalai J., 65.). Vezetőedző: Csertői Aurél.
Kazincbarcika, 1. félidő: Juhász – Baranyai, Rácz, Haroyan, Deutsch – Szőke, Berecz, Makrai – Meshack, Eleke, Slogar. Kazincbarcika, 2. félidő: Bánfalvi – Ferencsik, Haroyan, Rácz, Kun – Prosser, Schuszter, Szőke, Balázsi – Boros, Trencsényi. Vezetőedző: Kuttor Attila.
Gólszerző: Debreceni (6.), Szalai J. (88.), ill. Makrai (39.).

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu