A másodosztályú megverte az élvonalban lévőt

Labdarúgás. A magyar válogatott vb-selejtezői miatt a hét végén nem rendeznek fordulót sem az NB I-ben, sem az NB II-ben. Ezt kihasználva két vármegyei csapat, a Mezőkövesd Zsóry FC, valamint a Kolorcity Kazincbarcika egymás ellen edzőmeccset vívott pénteken délelőtt, a dél-borsodiak edzőcentrumában. Az edzők igyekeztek azoknak játéklehetőséget biztosítani, akik korábban, a bajnoki találkozókon nem léptek pályára, vagy kevés percet kaptak. A vendégek kispadján ezúttal nem foglalt helyet Simon László videóelemző, aki éppen a válogatott mellett dolgozik.

A Kazincbarcika szélsőjét, Prossert húzza vissza Csatári Fotó: KBSC-montázs

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!