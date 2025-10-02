Egyszer fenn voltak, utána lenn, kérdés, mi jön most

Labdarúgás. A labdarúgó NB I, a fizz liga 9. fordulója következik: a nyitó találkozót pénteken rendezik Mezőkövesden, ahol a ,,hazai" csapat, a Kolorcity Kazincbarcika SC vendége az MTK Budapest lesz. Kezdés 20 órától. A két csapatot 9 pont választja el egymástól a táblázaton, hiszen amíg a Hungária körútiak 13 ponttal a 4. helyen állnak, addig a KBSC sereghajtó az eddig összeszedett 4 egységével.

Keményen készültek a héten a pénteki csatára a Kazincbarcika játékosai Fotó: KBSC

Kazincbarcika: sebezhető védelem

A Barcika nemrég, éppen Mezőkövesden megszerezte első szezonbeli győzelmét, az Újpest ellen, majd nagy, 5-0-s zakóba szaladt bele Zalaegerszegen. Ráadásul úgy kapott két találatot az egerszegiektől, hogy a 71. perctől emberelőnyben futballozott. A kérdés tehát elsősorban az a KBSC-vel kapcsolatban, hogy miként tudja, tudta magát összeszedni a zalai fellépés után. Kuttor Attila vezetőedző együttese tehát bizonyítani szeretné azt, hogy képes jó ellenfele lenni az MTK-nak is (akárcsak az Újpestnek), egy olyan mérkőzésen, amelyre muszáj nagy taktikai fegyelemmel és bizonyos mértékű frissítéssel érkezniük. A múltkori 5–0-s vereség világosan jelezte a vendégvédelem sebezhetőségét, hogy a lendületes, lendületből érkező támadók galibát tudnak okozni. Az akkori mérkőzés után a szakmai értékelés is egyszerű volt az észak-borsodi tréner részéről, ami így hangzott: „Hamar visszarántottak minket a földre.”

Eligazolt Lengyelországba

A barcikai számok mögé nézve: a Kolorcity eddig csak kétszer léphetett pályára „hazai” környezetben (az ETO FC Győr elleni csatát december 3-ra halasztották), míg ötször idegenben kellett megküzdenie az ellenfelekkel. A két otthoni mérkőzésükön azonban kifejezetten meggyőző teljesítményt nyújtottak, bár a Loki ellen nem sikerült pontot szerezni, a játék képe alapján, egy kis szerencsével, azonban akár másként is alakulhatott volna a találkozó.

Az Újpest ellen viszont olyan határozott futballt mutatott a Barcika, ami előrevetítheti, hogy Mezőkövesden, a hazai pályának számító helyszínen komolyan számolni kell velük, és reális esélyük lehet a pontok gyűjtögetésére. Az ellenfél, az MTK kiváló formában érkezik: legutóbbi három bajnoki mérkőzését egyaránt megnyerte, miközben hét gólt szerzett és mindössze egyet kapott. Csapatuk legeredményesebb játékosa, a 23 éves Molnár Rajmund öt találatig jutott, és teljesítményével Marco Rossi szövetségi kapitány figyelmét is felkeltette, hiszen bekerült a magyar válogatott keretébe. A fiatal támadó azonban időközben a lengyel élvonalban szereplő Pogon Szczecinhez igazolt, így a barcikaiaknak már nem kell tartaniuk a gólérzékeny csatártól.