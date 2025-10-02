38 perce
Egyszer fenn voltak, utána lenn, kérdés, mi jön most
A fővárosi kék-fehérek az ellenfelek. A Kazincbarcika javítani szeretne.
Fotó: KBSC
Labdarúgás. A labdarúgó NB I, a fizz liga 9. fordulója következik: a nyitó találkozót pénteken rendezik Mezőkövesden, ahol a ,,hazai" csapat, a Kolorcity Kazincbarcika SC vendége az MTK Budapest lesz. Kezdés 20 órától. A két csapatot 9 pont választja el egymástól a táblázaton, hiszen amíg a Hungária körútiak 13 ponttal a 4. helyen állnak, addig a KBSC sereghajtó az eddig összeszedett 4 egységével.
Kazincbarcika: sebezhető védelem
A Barcika nemrég, éppen Mezőkövesden megszerezte első szezonbeli győzelmét, az Újpest ellen, majd nagy, 5-0-s zakóba szaladt bele Zalaegerszegen. Ráadásul úgy kapott két találatot az egerszegiektől, hogy a 71. perctől emberelőnyben futballozott. A kérdés tehát elsősorban az a KBSC-vel kapcsolatban, hogy miként tudja, tudta magát összeszedni a zalai fellépés után. Kuttor Attila vezetőedző együttese tehát bizonyítani szeretné azt, hogy képes jó ellenfele lenni az MTK-nak is (akárcsak az Újpestnek), egy olyan mérkőzésen, amelyre muszáj nagy taktikai fegyelemmel és bizonyos mértékű frissítéssel érkezniük. A múltkori 5–0-s vereség világosan jelezte a vendégvédelem sebezhetőségét, hogy a lendületes, lendületből érkező támadók galibát tudnak okozni. Az akkori mérkőzés után a szakmai értékelés is egyszerű volt az észak-borsodi tréner részéről, ami így hangzott: „Hamar visszarántottak minket a földre.”
Eligazolt Lengyelországba
A barcikai számok mögé nézve: a Kolorcity eddig csak kétszer léphetett pályára „hazai” környezetben (az ETO FC Győr elleni csatát december 3-ra halasztották), míg ötször idegenben kellett megküzdenie az ellenfelekkel. A két otthoni mérkőzésükön azonban kifejezetten meggyőző teljesítményt nyújtottak, bár a Loki ellen nem sikerült pontot szerezni, a játék képe alapján, egy kis szerencsével, azonban akár másként is alakulhatott volna a találkozó.
Az Újpest ellen viszont olyan határozott futballt mutatott a Barcika, ami előrevetítheti, hogy Mezőkövesden, a hazai pályának számító helyszínen komolyan számolni kell velük, és reális esélyük lehet a pontok gyűjtögetésére. Az ellenfél, az MTK kiváló formában érkezik: legutóbbi három bajnoki mérkőzését egyaránt megnyerte, miközben hét gólt szerzett és mindössze egyet kapott. Csapatuk legeredményesebb játékosa, a 23 éves Molnár Rajmund öt találatig jutott, és teljesítményével Marco Rossi szövetségi kapitány figyelmét is felkeltette, hiszen bekerült a magyar válogatott keretébe. A fiatal támadó azonban időközben a lengyel élvonalban szereplő Pogon Szczecinhez igazolt, így a barcikaiaknak már nem kell tartaniuk a gólérzékeny csatártól.
Osztályozó, 43 éve
A Kazincbarcika oldalán elsősorban a védekezés rendezése lesz a prioritás, kevesebb egyéni hibára, kompaktabb középpályára és élesebb támadásokra lesz szükség. A KBSC ZTE elleni kezdőjéből valószínűleg sokat játékost megtart, de nagy valószínűséggel már Baranyai játékára is igényt tart majd Kuttor Attila. A jobb oldali védő a múlt héten már a kispadon foglalt helyet, előtte, az Újpest ellen, sérülés miatt nem számíthatott rá a csapat. Az MTK-t a bajnokság eddigi időszakában kiegyensúlyozott pontgyűjtés jellemezte; a támadó potenciáljuk kiemelkedő, így erre nagyon kell koncentrálnia a házigazdának.
A pénteki lesz a két csapat első egymás elleni élvonalbeli bajnoki mérkőzése. A legemlékezetesebb párharcuk a 43 évvel ezelőtti, 1982-es, NB I-es tagságról döntő osztályozó volt, amelyen Kazincbarcikán az MTK (0-2), Budapesten pedig a Kazincbarcika győzött (0-1), ám 2-1-es összesítéssel a kék-fehérek jutottak fel az élvonalba. Az NB II-ben nyolcszor (három győzelem, egy döntetlen, négy vereség), a Magyar Kupában pedig egyszer (2021-ben a legjobb 16 közé jutásért) találkozott a két együttes. Érdekesség, hogy a DVTK jelenlegi csapatkapitánya, Gera Dániel, három alkalommal is pályára lépett az MTK színeiben a Kazincbarcika ellen az NB II-ben.
– Levontuk a legutóbbi mérkőzés tanulságait, minden NB I-es találkozó után fontos tapasztalatokkal gazdagodunk, de már előre tekintünk, hiszen ez a hét elsősorban az MTK elleni meccsről szólt. Ezúttal is keményen dolgoztunk azért, hogy pontokat szerezzünk, bár tudjuk, hogy nem lesz könnyű dolgunk, hiszen ellenfelünk jó formában van. Szeretnénk megmutatni, hogy az Újpest elleni mérkőzésen látott arcunk az igazi – jegyezte meg ebbéli reményeit Kuttor Attila.
A várható kezdőcsapat: Gyollai – Baranyai, Polgár, Rasheed, Haroyan, Sós – Boros, Kártik, Berecz, Meshack – Könyves.