Kövesd eddig jó ómen volt az ,,albérlő" számára

Labdarúgás. A magyar válogatott két világbajnoki selejtezője miatt nem volt forduló az előző hét végén a honi élvonalbeli bajnokságban. Az NB I borsodi újonca, a Kolorcity Kazincbarcika SC a múlt pénteken edzőmeccset vívott: a Zsóry edzőcentrumban az NB II-es Mezőkövesd volt Kuttor Attila vezetőedző együttesének ellenfele, és a házigazda 2-1-re nyert. A vendégeknél Könyves sérülés miatt hiányzott, de kihagyta ezen összecsapást Gyollai, Polgár, Rasheed, Sós, és Kártik is. Nem volt a kispadon Simon László videóelemző sem, aki Marco Rossi szövetségi kapitány mellett is dolgozik, ugyanezen pozícióban.

A Barcikánál hétfőn nyílt napot tartottak, amelyre egyaránt várták az utánpótlás játékosok szüleit és a klub szurkolóit is. A hagyományteremtő szándékkal életre hívott eseményt Simon Miklós klubigazgató így értékelte: ,,A rendezvény elérte a célját, nagyon jó hangulatú délutánt zártunk. Köszönöm mindenkinek, aki eljött, és bátorítom a távolmaradókat, hogy legközelebb ne hagyják ki – hiszen ez egy jó alkalom volt a közös kommunikációra, kérdezni, javaslatot tenni, és együtt gondolkodni a jövőn!" – fogalmazott a szakember a klub honlapján.

A Kazincbarcika játékosai hétfőn közönségtalálkozón vettek részt Fotó: KBSC

Kazincbarcika: Kevesen emlékeznek

A Kolorcity tehát ismét bajnokin mutathatja meg tudását, vasárnap 13.15-től a Kisvárda Master Good lesz az ellenfelük, Mezőkövesden. A siker mind a két együttes számára sokat jelentene, hiszen amíg a KBSC 7 ponttal a még kieső 11. helyen áll, addig a Várda 13 egységgel az 5. pozíciót foglalja el. A ,,színesváros" legényei számára a dél-borsodi létesítmény eddig jó ómen volt, mivel a Debrecentől egy jó mérkőzésen kaptak ki 2-1-re, míg az Újpestet 2-0-ra, az MTK-t pedig 3-1-re verték meg (az ETO elleni csatát a dunántúliak nemzetközi kupatalálkozója miatt december 3-ra halasztották). A Várda idegenben, eddig: 1-1 Nyíregyházán, 1-0-s siker Újpesten, 2-1-es győzelem Zalaegerszegen, 4-0-s vereség az MTK vendégeként.

– A két héttel ezelőtti győzelmünkre már kevesen emlékeznek, hiszen a 12 csapatos élvonalban minden fordulóban újra és újra bizonyítani kell – jegyezte meg Kuttor Attila. – A vasárnapi mérkőzés újabb lehetőség számunkra, hogy megmutassuk: helyünk van a legjobbak között. A bajnoki szünet jó alkalmat adott arra, hogy azok a játékosok is felzárkózhassanak, akik az elmúlt időszakban kevesebb lehetőséget kaptak, vagy sérülésből, betegségből tértek vissza. Természetesen ezúttal is a három pont megszerzése a célunk, és ennek szellemében lépünk pályára vasárnap.

A várható kezdőcsapat: Gyollai – Baranyai, Rasheed, Polgár, Sós – Szőke, Berecz, Kártik – Meshack, Eleke, Slogar.