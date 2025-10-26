A Nyíregyháza mestere a döntetlent tartotta volna igazságosnak

A Fizz Liga 11. fordulójában a Kolorcity Kazincbarcika a Nyíregyháza Spartacus otthonába látogatott, ahol nagy küzdelemben 1–0-s győzelmet aratott. Ez a siker különösen értékes volt a borsodiak számára, hiszen Kuttor Attila együttese ezzel megszerezte első idegenbeli diadalát az élvonalban. A vezetőedzők, így értékelték a találkozót:

A Kazincbarcika első idegenbeli győzelmét aratta az élvonalban. Fotó: KBSC facebook

Hiányérzet

Szabó István (Nyíregyháza): - Volt egy meccstervünk, melyen 10 perc után változtatnunk kellett. A szünet után egy védelmi hibát elkövettünk, melyből vezetést szerzett ellenfelünk. A hátrány után mindent megtettünk az egyenlítésért, egy-egy jobb döntéssel talán ez sikerülhetett volna. Úgy érzem a döntetlenre rászolgáltunk volna.

Kuttor Attila (Kazincbarcika): - Egy küzdelmes mérkőzésen első idegenbeli győzelmünket arattuk. A gól után szerettük volna megtartani előnyünket, a Nyíregyháza mindent egy lapra feltéve támadott. Hiányérzetem azért van, mert az átmenetekből korábban lezárhattuk volna a mérkőzést.