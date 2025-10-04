október 4., szombat

Három zsebbe

1 órája

,,Nem lehetett kizökkenteni minket" – Így ért el bravúrt Mezőkövesden az újonc

Meglepte a borsodi csapat a fővárosiakat. Nagy győzelmet aratott a Kazincbarcika.

péntek este Mezőkövesden a Kolorcity Kazincbarcika 3–1-es győzelmet aratott az MTK Budapest ellen a Fizz Liga 9. fordulójában.
A mérkőzést már ez első félidőben eldöntötte Kuttor Attila együttese, hiszen a szünetre három gólos előnyre tettek szert. A sárga-kékek góljait Kàrtik, Meshack és Slogar szerezte.

Kazincbarcika
A Kazincbarcika mindvégig kézben tartotta a meccset.  Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Értékelések a Kazincbarcika győzelme után

Kuttor Attila: „Ez a siker jelentős fegyvertény a múltkori mérkőzés után, nagyszerű, ahogyan talpra álltunk. Ott sem a futball jelentette a gondot, a mentális állapotunk nem volt megfelelő, és abban reménykedtünk, hogy ez többé nem fordul elő. Ragyogó teljesítményt nyújtottunk ezúttal.
A meccs előtt az összeállításból láttuk, hogy ellenfelünk nagyon mást akar játszani, mint korábban. Erre jól reagáltunk, előnyt tudtunk szerezni. Aztán az MTK később visszaállt a régi felállására, arra, amelyet eddig alkalmazott, de ekkorra már remek állapotba kerültünk, nem lehetett kizökkenteni minket.
 Szerettük volna, hogy Meshack többet legyen a labda közelében, mi így reagáltunk az MTK meccstervére. Bejött.” Nemzeti Sport

 

Horváth Dávid: „Az elmúlt hetekben rendben volt a teljesítményünk, most nem, jószerével minden eladott labdánkból helyzetet teremtett a Barcika. Kétgólos hátrányban rendezni tudtuk a sorokat, aztán az első félidő végén, a legrosszabbkor kaptuk a harmadikat.
A labdabirtoklási fölényünk megvolt a mérkőzés elején, mi kezdeményeztünk, de igazából nem tudtuk megbontani az ellenfelet, a labdavesztések után pedig kitettek voltunk az ellentámadásoknál.
A szerkezettel nem oldunk meg problémát, több játékelemben kellett volna jobbnak lenni: egy az egy elleni szituációval megbontani a zárt védekezést, illetve hogy a labdáink embert találjanak. A Barcika jól védekezett, egy-két helyzetet leszámítva nem is volt lehetőségünk a visszakapaszkodásra. Talán akkor lehetett volna, ha a szépítő gólunkat hamarabb szerezzük meg.”

