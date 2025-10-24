Rettegj, Nyíregyháza! Érkeznek a borsodiak!

A Fizz Liga 11. fordulójában szombaton, október 25-én 19 óra 30-tól Nyíregyházán lép pályára a Kolorcity Kazincbarcika. Bár az élvonalban most találkozik először egymással a két együttes, közös múltjuk több mint fél évszázadra nyúlik vissza. 1969 óta összesen 59 tétmérkőzésen csaptak össze, a mérleg nyíregyházi fölényt mutat: 25 győzelem a szabolcsiak, 17 siker a borsodiak neve mellett, valamint 17 döntetlen. A szombati találkozó ezért is különleges: jubileumi, 60. összecsapásuk következik, ráadásul történetük során természetesen először az élvonalban.

60. mérkőzését játssza a Kazincbarcika a Nyíregyháza ellen. Fotó: KBSC facebook

Legutóbb kikapott a Kazincbarcika

Legutóbb 2024. április 12-én találkozott egymással a két klub a Merkantil Bank Liga 28. fordulójában. Akkor Kazincbarcikán csaptak össze, és a vendég Nyíregyháza örülhetett: Beke Péter góljával 1–0-ra nyertek a szabolcsiak, ezzel fontos lépést tettek a feljutás felé vezető úton. Most azonban már más a helyzet: az NB I-ben minden mérkőzésnek nagyobb a tétje, különösen egy ilyen párharcnak.

Formaidomítás mindkét oldalon

A Kazincbarcika eddig hullámzó teljesítményt nyújt a bajnokságban. Bár képesek voltak bravúrokra: hazai pályán az Újpestet 3–0-ra, az MTK-t 3–1-re múlták felül, a Kisvárda elleni múlt heti vereség (0-1) azt mutatta, hogy a stabilitás még hiányzik a játékukból. A csapat az utolsó percekben ugyan hajtott, de gólt már nem sikerült szerezni, így továbbra is a tabella alsó régiójában helyezkedik el.

A Nyíregyháza sincs könnyű helyzetben: az MTK otthonában 5–1-es, súlyos vereségbe futottak bele, ami biztosan nyomot hagyott az játékosokban. Hazai pályán azonban rendszerint lelkes közönség támogatja a csapatot, ami mindig plusz erőt adhat számukra.

Kuttor Attila bízik játékosaiban

A Kolorcity vezetőedzője, Kuttor Attila optimistán várja a rangadót:

Egy kiváló hangulatú, villanyfényes meccsen léphetünk pályára Nyíregyházán. Az ilyen mérkőzések miatt szeretjük igazán a labdarúgást, így senkit nem kell külön motiválni. Felkészültünk, szeretnénk a saját játékunkkal eredményesek lenni, és ponttal vagy pontokkal hazatérni.

Több mint három pont

Bár a bajnoki pontok önmagukban is fontosak, a szombati találkozó túlmutat ezen. Egy esetleges barcikai siker nemcsak a kiesőzónából való menekülést segítené, hanem egy újabb történelmi győzelmet is jelentene. Nyíregyházán ugyanakkor mindenképpen szeretnék kijavítani a fővárosi fiaskót, így várhatóan mindkét gárda maximális erőbedobással küzd majd a győzelemért.