október 24., péntek

Salamon névnap

14°
+19
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Motiváltan

2 órája

Rettegj, Nyíregyháza! Érkeznek a borsodiak!

Címkék#KolorCity-Kazincbarcikai SC#Nyíregyháza Spartacus Football Club#megyei foci#NB I

Jubileumi rangadó a Fizz Liga 11.fordulójában. Nyíregyházára látogat a Kolorcity Kazincbarcika.

Rettegj, Nyíregyháza! Érkeznek a borsodiak!

A Fizz Liga 11. fordulójában szombaton, október 25-én 19 óra 30-tól Nyíregyházán lép pályára a Kolorcity Kazincbarcika. Bár az élvonalban most találkozik először egymással a két együttes, közös múltjuk több mint fél évszázadra nyúlik vissza. 1969 óta összesen 59 tétmérkőzésen csaptak össze, a mérleg nyíregyházi fölényt mutat: 25 győzelem a szabolcsiak, 17 siker a borsodiak neve mellett, valamint 17 döntetlen. A szombati találkozó ezért is különleges: jubileumi, 60. összecsapásuk következik, ráadásul történetük során természetesen először az élvonalban.

Kazincbarcika
60. mérkőzését játssza a Kazincbarcika a Nyíregyháza ellen. Fotó: KBSC facebook

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Legutóbb kikapott a Kazincbarcika

Legutóbb 2024. április 12-én találkozott egymással a két klub a Merkantil Bank Liga 28. fordulójában. Akkor Kazincbarcikán csaptak össze, és a vendég Nyíregyháza örülhetett: Beke Péter góljával 1–0-ra nyertek a szabolcsiak, ezzel fontos lépést tettek a feljutás felé vezető úton. Most azonban már más a helyzet: az NB I-ben minden mérkőzésnek nagyobb a tétje, különösen egy ilyen párharcnak.

Formaidomítás mindkét oldalon

A Kazincbarcika eddig hullámzó teljesítményt nyújt a bajnokságban. Bár képesek voltak bravúrokra: hazai pályán az Újpestet 3–0-ra, az MTK-t 3–1-re múlták felül, a Kisvárda elleni múlt heti vereség (0-1) azt mutatta, hogy a stabilitás még hiányzik a játékukból. A csapat az utolsó percekben ugyan hajtott, de gólt már nem sikerült szerezni, így továbbra is a tabella alsó régiójában helyezkedik el.

A Nyíregyháza sincs könnyű helyzetben: az MTK otthonában 5–1-es, súlyos vereségbe futottak bele, ami biztosan nyomot hagyott az játékosokban. Hazai pályán azonban rendszerint lelkes közönség támogatja a csapatot, ami mindig plusz erőt adhat számukra.

Kuttor Attila bízik játékosaiban

A Kolorcity vezetőedzője, Kuttor Attila optimistán várja a rangadót:

Egy kiváló hangulatú, villanyfényes meccsen léphetünk pályára Nyíregyházán. Az ilyen mérkőzések miatt szeretjük igazán a labdarúgást, így senkit nem kell külön motiválni. Felkészültünk, szeretnénk a saját játékunkkal eredményesek lenni, és ponttal vagy pontokkal hazatérni.

Több mint három pont

Bár a bajnoki pontok önmagukban is fontosak, a szombati találkozó túlmutat ezen. Egy esetleges barcikai siker nemcsak a kiesőzónából való menekülést segítené, hanem egy újabb történelmi győzelmet is jelentene. Nyíregyházán ugyanakkor mindenképpen szeretnék kijavítani a fővárosi fiaskót, így várhatóan mindkét gárda maximális erőbedobással küzd majd a győzelemért.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu