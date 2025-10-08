1 órája
Az utolsó helyezett, nulla pontos vármegyei csapat edzője: ,,Azt kérem csak tőlük, hogy menjünk fel emelt fővel a pályára, a végén jöjjünk is le úgy"
Emelt fővel fel, és le, ez az elsődleges elvárás a vármegyei másodosztályú csapatnál. Karcsa csapata még nem érezte a siker ízét
Labdarúgás. A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei másodosztály Kelet csoport 7. fordulójában vasárnap hazai pályán játszott a Karcsa LSE csapata. A bodrogközi együttes 8-1-es vereséget szenvedett a Kenézlő SE-től, így továbbra is sereghajtó. A KLSE még nem szerzett pontot, valamennyi mérkőzését elveszítette, 5-51-es gólkülönbséggel foglalja el az utolsó pozíciót. ,,El voltunk veszve a pályán, nem találtuk a helyünket. A múlt heti mérkőzés után nem vártunk ilyen vereséget." – mondta mindezt a találkozót követően Gyöngyösi Zoltán, a karcsaiak edzője. A szakember a második mondatában arra utalt, hogy csapata egy héttel korábban, ugyancsak saját közönsége előtt óriási csatában kapott ki 2-1-re az éllovas Tokajtól.
Szüksége van
Karcsa az előző 2024/2025-ös bajnokságban 28 meccsen 16 pontot gyűjtött, s zárt ezzel az utolsó előtti, 14. helyen a csoportjában.
– A szezon vége után nem sokkal volt egy megbeszélés, amelyen részt vett Dakos Csaba polgármester, Ignácz Tamás elnök, jómagam, valamint a csapatból négyen – kezdte nyilatkozatát Gyöngyösi Zoltán. – Ekkor már tudtuk, hogy több játékos el fogja hagyni az egyesületet, jelezték ugyanis nekünk, hogy nem fogják folytatni nálunk a játékot. Arra jutottunk ezen az összejövetelen, hogy szeretnénk, ha nem szűnne meg a hagyomány, és lenne továbbra is foci a településen. A közeli, és a távoli múltban voltak nagyon jó csapatai a sportegyesületnek, többek között öt bajnoki címet is szerzett. Rengeteg olyan focista szerepelt Karcsán, akik hosszú szezonokat lehúztak itt, mindent megtettek a pályán a jó eredményekért. Tehát abban a polgármester úr, és az elnök úr is egyetértett, hogy folytatnunk kell, bármilyen is volt a helyezés tavaly, ennek a kis közösségnek szüksége van a labdarúgásra. Az SE azt is kis pénzt megkapja, összeszedi, ami a szerepléshez kell.
Karcsa: Nagyon nehéz lesz
– Nyilvánvalóan az volt az elsődleges feladat a nyáron, hogy legyünk meg létszámban, így a megmaradt régi játékosokból, és fiatalokból, az ifjúsági csapatból próbáltunk keretet összerakni – tette hozzá az egyébként Tiszakarádon élő edző, aki civilben a mezőgazdaságban dolgozik, alkalmazottként nehézgépkezelő. – Edzéseket tartottunk, heti kettőt, aki tudott, jött, aki nem dolgozott, vagy nem volt éppen más elfoglaltsága. Szóval gyakorlatilag a nulláról kezdtünk építkezni, hiszen akik elmentek, azok kivétel nélkül tavaly a kezdőcsapatban voltak. Mindenki tisztában volt azzal, hogy ez az évad egy nagyon nehéz szezon lesz, nekem is, akár azt is mondhattam volna, hogy köszönöm, nem folytatom, de nem akartam elengedni a karcsai foci ,,kezét". Tehát próbáltuk, és jelenleg is próbáljuk azt, hogy kialakuljon a csapat, ami nem megy egyik hétről a másikra, a srácok még nincsenek összekovácsolódva. Ez jelentkezik az összjátékban, a hibákban, amiket az ellenfeleink kihasználnak, valamint a helyzetek kialakításán, befejezésén is akad javítani valónk. Nagy elvárásaink nincsenek, annyi, hogy sikerüljön bennmaradni.
Inkább buzdítják
Egyébként még Gyöngyösi Zoltán jómaga is szerelést húz.
– Alkalomadtán, ha szükséges, beszállok, 45 évesen. A fiam is játszik, ő 2004-es – közölte a tréner. – Sajnos, manapság már nem érdekli úgy a fiatalokat a futball, mint például engem, nekem, a magunk fajta idősebbeknek más szórakozás nem nagyon volt, talán pontosan ezért hallgatnak rám a fiúk. Próbálunk, próbálnánk hátul jó védekezni, passzolni, játszani, lehetőségeket kialakítani.
Még sajnos nem tudtunk pontot szerezni, és ilyen helyzetben sokszor nem könnyű lelket önteni a srácokba, akik a mérkőzések, a vereségek után érthetően szomorúak.
Azt kérem csak tőlük, hogy menjünk fel emelt fővel a pályára, a végén jöjjünk is le úgy, csináljuk, ne keseredjünk el, aztán előbb-utóbb ennek lesz gyümölcse. A helyi nézők, szurkolók látják, hogy mi a szituáció, nem bántanak senkit, inkább buzdítják a csapatot, amit ezúton is köszönök, köszönünk.
A karcsaiak október 11-én a Tiszaladányhoz látogatnak.
Labdarúgás: az elmúlt tíz év helyezései
- 2024/2025: vármegye, II. osztály, Keleti csoport – 14. hely (16 pont)
- 2023/2024: vármegyei, II. osztály, Keleti csoport – 14. hely (19 pont)
- 2022/2023: vármegyei, II. osztály, Keleti csoport – 10. hely (30 pont)
- 2021/2022: megyei II. osztály, Keleti csoport – 9. hely (33 pont)
- 2020/2021: megyei II. osztály, Keleti csoport – 9. hely (41 pont)
- 2019/2020: megyei, II. osztály, Keleti csoport – 10. hely (24 pont)
- 2018/2019: megyei II. osztály, Keleti csoport – 6. hely (50 pont)
- 2017/2018: megyei I. osztály – 14. hely (27 pont)
- 2016/2017: megyei I. osztály – 13. hely (33 pont)
- 2015/2016: megyei II. osztály, Keleti csoport – 1. hely (70 pont)