Az utolsó helyezett, nulla pontos vármegyei csapat edzője: ,,Azt kérem csak tőlük, hogy menjünk fel emelt fővel a pályára, a végén jöjjünk is le úgy"

Labdarúgás. A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei másodosztály Kelet csoport 7. fordulójában vasárnap hazai pályán játszott a Karcsa LSE csapata. A bodrogközi együttes 8-1-es vereséget szenvedett a Kenézlő SE-től, így továbbra is sereghajtó. A KLSE még nem szerzett pontot, valamennyi mérkőzését elveszítette, 5-51-es gólkülönbséggel foglalja el az utolsó pozíciót. ,,El voltunk veszve a pályán, nem találtuk a helyünket. A múlt heti mérkőzés után nem vártunk ilyen vereséget." – mondta mindezt a találkozót követően Gyöngyösi Zoltán, a karcsaiak edzője. A szakember a második mondatában arra utalt, hogy csapata egy héttel korábban, ugyancsak saját közönsége előtt óriási csatában kapott ki 2-1-re az éllovas Tokajtól.

Gyöngyösi Zoltán, Karcsa csapatának edzője Fotó: magánarchívum

Szüksége van

Karcsa az előző 2024/2025-ös bajnokságban 28 meccsen 16 pontot gyűjtött, s zárt ezzel az utolsó előtti, 14. helyen a csoportjában.

– A szezon vége után nem sokkal volt egy megbeszélés, amelyen részt vett Dakos Csaba polgármester, Ignácz Tamás elnök, jómagam, valamint a csapatból négyen – kezdte nyilatkozatát Gyöngyösi Zoltán. – Ekkor már tudtuk, hogy több játékos el fogja hagyni az egyesületet, jelezték ugyanis nekünk, hogy nem fogják folytatni nálunk a játékot. Arra jutottunk ezen az összejövetelen, hogy szeretnénk, ha nem szűnne meg a hagyomány, és lenne továbbra is foci a településen. A közeli, és a távoli múltban voltak nagyon jó csapatai a sportegyesületnek, többek között öt bajnoki címet is szerzett. Rengeteg olyan focista szerepelt Karcsán, akik hosszú szezonokat lehúztak itt, mindent megtettek a pályán a jó eredményekért. Tehát abban a polgármester úr, és az elnök úr is egyetértett, hogy folytatnunk kell, bármilyen is volt a helyezés tavaly, ennek a kis közösségnek szüksége van a labdarúgásra. Az SE azt is kis pénzt megkapja, összeszedi, ami a szerepléshez kell.

Karcsa: Nagyon nehéz lesz

– Nyilvánvalóan az volt az elsődleges feladat a nyáron, hogy legyünk meg létszámban, így a megmaradt régi játékosokból, és fiatalokból, az ifjúsági csapatból próbáltunk keretet összerakni – tette hozzá az egyébként Tiszakarádon élő edző, aki civilben a mezőgazdaságban dolgozik, alkalmazottként nehézgépkezelő. – Edzéseket tartottunk, heti kettőt, aki tudott, jött, aki nem dolgozott, vagy nem volt éppen más elfoglaltsága. Szóval gyakorlatilag a nulláról kezdtünk építkezni, hiszen akik elmentek, azok kivétel nélkül tavaly a kezdőcsapatban voltak. Mindenki tisztában volt azzal, hogy ez az évad egy nagyon nehéz szezon lesz, nekem is, akár azt is mondhattam volna, hogy köszönöm, nem folytatom, de nem akartam elengedni a karcsai foci ,,kezét". Tehát próbáltuk, és jelenleg is próbáljuk azt, hogy kialakuljon a csapat, ami nem megy egyik hétről a másikra, a srácok még nincsenek összekovácsolódva. Ez jelentkezik az összjátékban, a hibákban, amiket az ellenfeleink kihasználnak, valamint a helyzetek kialakításán, befejezésén is akad javítani valónk. Nagy elvárásaink nincsenek, annyi, hogy sikerüljön bennmaradni.