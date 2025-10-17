október 17., péntek

Gyász

1 órája

Távozott a miskolci sportélet ikonikus alakja

Elhunyt dr. Puskás Gábor. A Jegesmedvék jégkorong csapata gyászol.

Megrendüléssel tudatta, hogy elhunyt a klub korábbi elnöke, dr. Puskás Gábor – tette közé a DVTK Jegesmedvék közösségi oldala. A klub őszinte részvétét fejezi ki a családnak, Miskolc köztiszteletben álló állatorvosára, a Miskolci Állatkórház vezetőjére a mai mérkőzésük előtt gyászszünettel emlékeznek meg róla. Dr. Puskás Gábor 1994 és 2005 között az első elnöke volt a Miskolci Jegesmedvéknek, ugyanis a klub 2015-öt megelőzően ilyen néven szerepelt a bajnokságokban.

Jegesmedvék
Dr. Puskás Gábor volt a Jegesmedvék első elnöke. Fotó: DVTK Jegesmedvék

Jegesmedvék gyászolnak


,,Megrendüléssel tudatjuk, hogy dr. Puskás Gábor, Miskolc köztiszteletben álló állatorvosa, a Miskolci Állatkórház vezetője nem él már közöttünk. Élete munkásságával, emberségével és odaadásával sokak szívébe vésődött, emléke tovább él munkatársaiban, pácienseiben és a város közösségében. Dr. Puskás Gábor már fiatalon elkötelezte magát az állatgyógyászat mellett. A miskolci Földes Ferenc Gimnáziumban matematika–fizika tagozatosként tanult, és az utolsó gimnáziumi évében döntött az állatorvosi pálya mellett.  Diplomáját az Állatorvostudományi Egyetemen szerezte, majd később kamarai specialista képesítést is szerzett. Pályafutását a megyében állatorvosként kezdte, később alapítóként és vezetőként létrejött Miskolci Állatkórház egyik kulcsembereként tevékenykedett. Emellett részt vett a Magyar Állatorvosi Kamara alapításában és tevékenységében, a megyei kollégák érdekeinek képviseletében, és továbbképzések szervezésében is szerepet vállalt.  Temetése kérésének megfelelően szűk családi körben történik."  – olvasható mindez a klub közösségi oldalán.

Tíz évvel ezelőtti vele készített interjút (akkor nyerték meg először a Macik a MOL Ligát, a magyar bajnokságot, és a Magyar Kupát) itt olvashatják:

 

 

