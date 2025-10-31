Lemészárolták a Bikákat a Macik pénteken ,,vacsorára" - képekkel

Jégkorong. A jégkorong Erste Liga pénteki játéknapján hazai környezetben lépett jégre a DVTK Jegesmedvék alakulata. Láda Balázs vezetőedző gárdája a ,,tökutolsó" Dunaújvárosi Acélbikák gárdája ellen korcsolyázott ki a népkerti jégcsarnok jegére. A házigazdák hozták a mérkőzést, a 3 pontot, így 15 ponttal a 6. helyen állnak a táblázaton.

A DVTK jegesmedvék együttese biztos sikert aratott Fotó: Vajda János

Jegesmedvék: kettőben nem kaptak gólt