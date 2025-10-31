1 órája
Lemészárolták a Bikákat a Macik pénteken ,,vacsorára" - képekkel
Még az elején tartotta magát a vendégcsapat. A Jegesmedvék utána nagyszerűen játszottak.
Jégkorong. A jégkorong Erste Liga pénteki játéknapján hazai környezetben lépett jégre a DVTK Jegesmedvék alakulata. Láda Balázs vezetőedző gárdája a ,,tökutolsó" Dunaújvárosi Acélbikák gárdája ellen korcsolyázott ki a népkerti jégcsarnok jegére. A házigazdák hozták a mérkőzést, a 3 pontot, így 15 ponttal a 6. helyen állnak a táblázaton.
Jegesmedvék: kettőben nem kaptak gólt
Jégkorong: a tények
DVTK Jegesmedvék – Dunaújvárosi Acélbikák 10–1 (3–1, 2–0, 5–0)
Miskolc, népkerti jégcsarnok, 745 néző. V.: Németh, Vincze P. (Dömötör, Szeszák).
DVTK: Tóth K. – Csollák 1 (3), Karmeniemi, Tóth G. 1, Pineo 1 (3), Makai 1 – Szirányi, Szathmáry 1 (1), Csiki 1 (1), Rétfalvi 1, Marklund (2) – Szalay (1), Vokla, Czecze 1 (1), Kinloch Varga (2), Lövei (1) – Szabóki (1), Trajcsik 2, Farkas M. Vezetőedző: Láda Balázs.
Dunaújváros: Bejó – Szécsi, Pozsár, Iarulin (1), Subotic 1, Popovic – Kudin, Balázsi, Askarov (1), Zohovs, Pinczés – Bánki, Vuoksiala, Strenk O., Zorin, Keresztes – Cseh, Kuminka, Csémi. Vezetőedző: Hetler Ádám.
Kiállítások: 19 perc, ill. 15 perc
Erste liga, 12. forduló: DVTK Jegesmedvék – Dunaújvárosi AcélbikákFotók: Vajda János
