,,A múlt heti mérkőzés után, úgy volt, hogy abbahagyom, de a fiúk rábeszéltek a folytatásra"

Labdarúgás: vármegyei I. osztály, 11. forduló

MVSC-Miskolc – Szerencs VSE 2–1 (0–1)

Miskolc, MVSC Sporttelep, 100 néző. V.: Tóth L. (Csurgó, Potyók).

MVSC: Sándor K. – Lőrincz, Kurucz (Hernádi, 87.), Bánk, Bakos, Veres (Janovicz, 81.), Kele, Bedő (Kiss P., 60.), Kovács F., Blaskó, Csávás B. Edző: Kurucz Gábor.

Szerencs: Tóth Milán – Berta (Buri, 70.), Timár, Margitai, Ternyik (Tóth Marcell, 89.), Kramcsák, Plavuscsák, Godzsák, Berecz (Spéder, 55.), Palágyi (Sohajda, 46.), Szabó Zs. Edző: Uray Attila.

G.: Blaskó (51.), Csávás B. (64.) ill. Plavuscsák (10.).

Jók: Bánk, Blaskó, Bakos, Kovács F. ill senki.

Kurucz Gábor: – Nem jó játékkal nagyon fontos három pontot szerzetünk. A második félidei játékunknak köszönhetjük a győzelmet. A jövőben ennél sokkal több kell. Sok sikert Szerencs csapatának!

Uray Attila: – Gratulálok az MVSC-nek, nem érdemeltünk vereséget.

Mezőkeresztes VSE – Tbábolna-Termálfürdő Mezőcsát 3–0 (2–0)

Mezőkeresztes, 200 néző. V.: Csikai (Forgács, Tóth P.).

Mezőkeresztes: Kertész V. – Varga M. (Barta, 59.), Fekete, Tóth D., Dávid F., Sebestyén (Rozgonyi, 73.), Bóta, Takács (Burka, 77.), Ludvig, Illés R. (Nagy Á., 83.), Nagy Z. Edző: Kertész Péter.

Mezőcsát: Farkas – Fülöp, Sipos J., Balogh A. (Erdei-Nagy, 73.), Juhász (Tóth M., 40.), Erdélyi (Molnár, 46.), Kalocsai, Lovász B. (Lovász L., 83.), Balogh I., Új-Nagy, Sipos Z. Edző: Lasztóczi Péter.

G.: Ludvig (6.), Tóth D. (25.), Dávid F. (54.).

Kiállítva: Sipos J. (29.).

Jók: Ludvig a mezőny legjobb és az egész csapat ill. Farkas, Kalocsai, Molnár

Kertész Péter: – Átéreztük a mérkőzés súlyát, magabiztos játékkal végre tükörsima megérdemelt győzelem. Győzelmünket elnökünknek születésnapja alkalmára ajánljuk. Isten éltesse Pista bát! Köszönjük a Ludvig család vendéglátását. Határozott, jó játékvezetés.

Lasztóczi Péter: – Mélyen tudásuk alatt játszottunk, de van ilyen.

Izsófalva SE – Sátoraljaújhelyi TKSE 9–2 (3–1)

Izsófalva, 100 néző. V.: Ebergényi (Kasuba, Solymosi).

Izsófalva: Rézműves E. (Vermes, 64.) – Rézműves J., Nadanicsek, Járdánházy, Márián (Lehel, 70.), Fehér (Vermes, 70.), Lakatos R., Lázi L., Musa (Bálint, 70.), Filkóházi (Sebők, 64.), Dányi. Edző: Barnóczky Attila.

Sátoraljaújhely: Takács – Dandás, Kucsinka (Farkas, 70.), Bartha, Kovács N., Kovács D., Dienes, Besztercei, Kol (Kalocsai, 75.), Milik, Lukács. Edző: Nagy Zsolt Csaba.

G.: Lázi L. (10., 59., 92.), Filkóházi (9., 50.), Márián (2.), Lakatos R. (56.), Nadanicsek (79.), Lehel (86.) ill. Kovács D. (19.), Dienes (82.).

Jók: az egész csapat ill. senki

Barnóczky Attila: – A múlt heti mérkőzés után, úgy volt, hogy abbahagyom, de a fiúk rábeszéltek a folytatásra. A mai mérkőzés elején átbeszéltük a hibáinkat. Ez a mai hozzáállás hiányzott idáig, viszont kár a két bekapott gólért.

Nagy Zsolt Csaba: – Gratulálok a hazai csapatnak.

Szirmabesenyő – Edelény-Borsodszer 2–4 (1–1)

Szirmabesenyő, 150 néző. V.: Jakab (Lajkó, Horváth Á.).

Szirmabesenyő: Asztalos – Nagy D. (Simon Sz., 82.), Leczó, Leskó, Potyka, Horváth Zs. (Bak, 75.), Nyíri, Figeczki (Péter I., 69.), Rem, Bortnyák, Sóskuti (Tamás B., 69.). Edző: György Gábor.

Edelény: Váradi – Mészáros Z., Juhász (Varga, 89.), Marczis (Jancsurák, 75.), Szurdok, Fábián (Mészáros R., 78.), Berta, Hegedűs, Sipos, Papp, Kakuk. Edző: Sándor Zsolt.

G.: Rem (5.), Bortnyák (52.) ill. Fábián (47., 54., 73.), Szurdok (35.).

Jók: senki ill. az egész csapat (szurkolók és a szakmai stáb is).

György Gábor: – Gratulálok az Edelénynek. Van baj...

Sándor Zsolt: – Jók voltuk? Jók. Nyertünk? Nyertünk. Minden más csak másodlagos.

Tállya RSE – Gesztely FC 0–4 (0–2)

Tállya, 100 néző. V.: Tiszóczki (Varga I. Z., Sántha Sz.).

Tállya: Tarr – Pecsenye, Török, Holló, Zsiga (Molnár, 58.), Ujvári, Varga A., Fazekas, Racskó (Koc, 83.), Tőkés (Kontra, 63.), Varga M. (Budai, 70.). Edző: Martis Ferenc.

Gesztely: Hajzer – Sebestyén, Kollár (Tánczos, 87.), Molnár, Madarász (Zanócz, 46.), Gulyás M. (Bíró, 80.), Kundrák, Szajky (Rák, 55.), Kovács B., Tucsa, Demkó B. Edző: Jordán András.

G.: Demkó (33.), Szajky (47. – 11-esből), Tucsa (85.), Kundrák (91.).

Jók: Ujvari, Tarr ill. az egész csapat.

Martis Ferenc: – Gratulálok Bandi barátomnak és csapatának, megérdemelten nyerték meg a mérkőzést. Enerváltan és felelősségvállalás nélkül nem lehet ezt a játékot játszani, amit a mai mérkőzés be is bizonyított.

Jordán András: – A mérkőzés jelentős részében, jó ritmusban futballoztunk, aminek köszönhetően sok gólhelyzetet alakítottunk ki. További sok sikert Martis Ferenc barátomnak és csapatának.

Sajóbábonyi VSE – BSK-Alsózsolca 2–1 (1–1)

Sajóbábony, 100 néző. V.: Füleki (Kovács, Zádori).

Sajóbábony: Málik – Bucsák (Rontó, 90.), Bodnár, Németh B., Németh D., Nagy D., Tóth I., Gere, Tóth T., Sebők, Madarász (Filetóth, 80.). Edző: Tóth Tibor.

Alsózsolca: Lövey – Hallgató, Jecs (Üveges, 61.), Urbán, Nagy Z., Bóna, Herczeg, Makónyi (Vróbel, 61.), Polényi T., Lippai Á., Titkó G. Edző: Varacskai István.

G.: Bodnár (39.), Bucsák (51.) ill. Titkó G. (21.).

Jók: az egész csapat ill. Lövei, Lippai Á. Titkó G.

Tóth Tibor: – Brusztulós meccsen ennyi helyzetet nem lehet kihagyni, kiváló játékvezetés mellett. Az mindent elmond, hogy az ellenfél kapus a mezőny legjobbja,további sok sikert az Alsózsolca csapatának.

Varacskai István: – Az első 70 perc alapjén, talán az x-et megérdeltük volna. Sajnos egy szép sorozatunk most megszakadt, de dolgozunk tovább.

Bánhorváti-Sajóvölgye – Emődi ÁIDSE 0–1 (0–1)

Bánhorváti, 100 néző. V.: Tóth I. T. (Kiss B., Bense).

Bánhorváti: Havasi – Lévai, Sziklai (Szita, 52.), Filkóházi (Pipoly, 65.), Pogonyi, Jónás (Iski, 26.), Soltész, Lovas, Gyenes (Boros, 59.), Magyar, Dostál (Ferkel, 46.). Edző: Koleszár György.

Emőd: Giák – Kósa (Dudás, 52.), Czető (Takács P., 62.), Nagy P., Varga, Turcsik, Lőrincz P., Mikolka, Lőrincz L. (Rémiás, 80.), Stumpf (Bűdi, 83.), Csendom. Edző: Puskás Tibor.

G.: Lőrincz L. (3.).

Jók: senki ill. az egész csapat.

Koleszár György: – Gratulálok sz ellenfélnek.

Puskás Tibor: – Egy nagyon fizikális meccsen a helyzeteink alapján megérdemelt győzelmet arattunk egy szimpatikus fiatal csapat ellen.