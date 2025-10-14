október 14., kedd

Veretlenek

44 perce

Ez rövid volt: 9 perc alatt lerendezték a meccset

Újabb fordulót rendeztek a legalacsonyabb osztályban. Ináncs együttese ismét győzött.

Labdarúgás. A labdarúgó vármegyei harmadosztály Kelet csoport, 6. fordulójának keretében léptek pályára a csapatok az előző hét végén. A listavezető Ináncs ismét nyert, méghozzá 9 perc alatt 3 gólt szerezve, a Bekecs-Főnix SE idegenbeli otthonában, Tarcalon szerezte meg a 3 pontot, a Hernádkércs pedig Megyaszón.

Ináncs
Az Ináncs KSE továbbra is veretlen Fotó: IKSE

Ináncs: Pockodi dupla

 

Az eredmények

Ináncs KSE – Tornyosnémeti SE 3–0 (3–0)

Gólszerző: Pockodi (10., 19.), Mata (16.).

Bekecs-Főnix SE – Tolcsva SE 2–1 (0–1)

Gólszerző: Szilvási (50.), Takács (84.), ill. Csapkovics (37.).

Megyaszó KSE – Heppix SE Hernádkércs 0–1 (0–1)

Gólszerző: Radics (33.).

Az élcsoport állása: 1. Ináncs KSE 18 pont, 2. Bekecs-Főnix SE 11 (4 büntetőpont levonva), 3. Tolcsva SE 6.

 

