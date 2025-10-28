Nem győznek győzni – a megyei csapatnál kiváló a hangulat

Heppix SE Hernádkércs – Tolcsva 5–1 (3–0)

Gólszerző: Radics (57., 60.), Mika M. (6.), Mika F. (30.), Gulyás (43.), ill. Balogh M. (77.).

Megyaszó – Tornyosnémeti 2–5 (2–3)

Gólszerző: Farkas E. (32., 42. – 11-esből), ill. Dányi R. (20.), Lakatos L. (27.), Petró (30.), Horváth K. (60.), Makovics (93.). Kiállítva: Tamás Sz. (Megyaszó, 55.), Farkas E. (Megyaszó, 93.).

Bekecs-Főnix SE – Ináncs 2–5 (1–3)

Gólszerző: Árvai V. (32.), Rózsa (80.), ill. Mata J. (36., 58., 61.), Pockodi (29.), Dányi J. (30.).

Az élcsoport állása: 1. Ináncs 21 pont, 2. Heppix SE Hernádkércs 12 (15-19), 3. Tornyosnémeti 12 (10-14).