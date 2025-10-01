október 1., szerda

megyei harc

16 perce

Csoda, hogy nem szakadt ki a háló délen

Címkék#Titán SE Szentistván#megyei foci#megyei III

Továbbra is első helyen a Hejőszalonta. Tíz gólig meg sem állt a Titán SE.

Csoda, hogy nem szakadt ki a háló délen

Forrás: A Futballkutató

Fotó: A Futballkutató

A labdarúgó vármegyei III. osztály Dél csoport, 4. fordulójában  mind a nyolc csapat pályára lépett. A Titán SE tíz gólt rámolt be ellenfele kapujába és mesternégyes is született, a Hejőszalonta mérkőzésén pedig már az első félidőben beállították a felek a végeredményt. 

Hejőszalonta
A Hejőszalonta - Tard összecsapásán öt gól született, mind az első félidőben.  Fotó: A Futballkutató

Hejőszalonta győzelem

Vármegyei III. osztály Dél csoport, 4. forduló

Bükkszentkereszt SK - TVK SE-Tiszabábolna 0-2 (0-1)
G.: Csizmadia, Farkas R.

Bükkzsérci KSK - Mezőnyárád SE 1-0 (0-0)
G.: Madarász

Titán SE - Hejőpapi 10-2 (5-1)
G.: Csibrik, Kaló, Nagy Á. (4), Bredák (2), Nagy G., Szepesi ill. Aradi, Dudás

Főnix SE-Hejőszalonta - Tard SE 3-2 (3-2)
Balog R. (2), Horváth T., ill. Gál M, Turucz

 

 

