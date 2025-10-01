Csoda, hogy nem szakadt ki a háló délen

Vármegyei III. osztály Dél csoport, 4. forduló

Bükkszentkereszt SK - TVK SE-Tiszabábolna 0-2 (0-1)

G.: Csizmadia, Farkas R.

Bükkzsérci KSK - Mezőnyárád SE 1-0 (0-0)

G.: Madarász

Titán SE - Hejőpapi 10-2 (5-1)

G.: Csibrik, Kaló, Nagy Á. (4), Bredák (2), Nagy G., Szepesi ill. Aradi, Dudás

Főnix SE-Hejőszalonta - Tard SE 3-2 (3-2)

Balog R. (2), Horváth T., ill. Gál M, Turucz