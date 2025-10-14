33 perce
Triplázók, duplázók, még Dombi is betalált - fotók, videó!
Gólokban nem volt hiány az Észak csoportban. A Hangony hazai környezetben lépett pályára.
Fotó: Vajda János
A labdarúgó vármegyei III. osztály, Észak csoport 6. fordulójában három találkozót szombaton, kettőt vasárnap rendeztek. A Hangony nem kímélte ellenfelét, tizenkét góllal tartotta otthon a három pontot. A hangonyiak a Rudabányát látták vendégül és és már a szünetben hét gólos előnnyel mentek pihenőre. A hangonyiaknál Harkály és Czakó 3, míg Váradi N., Váradi A. és Dombi 2 góllal vette ki a részét. A forduló további mérkőzésén a Trizs és az Alsószuha gárdája hazai győzelmet ünnepelhetett, a Bódvaszilas Jákfalván aratott sikert, míg a Borsodszentgyörgy nem jutott dűlőre Szuhogy csapatával. Íme az eredmények:
A Hangony második győzelmét ünnepelhette
Hangony-Fenyvesalja TC – Rudabányai LKFotók: Vajda János
Vármegyei III. osztály, Észak csoport, 6. forduló
Trizsi SC – Mályinkai SE 2–1 (2–0)
Gólszerző: Fejes (31.), Subert (45.) ill. Csipke (53. – 11-esből).
Kiállítva: Anga (75. – Mályinka).
Jákfalva SE – Bódvaszilas KSE 1–3 (1–1)
Gólszerző: Képes (44.) ill. Buku (29.), Rémiás T. (55.), Burinda (76.).
Borsodszentgyörgyi SE – Szuhogy SE 4–4 (2–2)
Gólszerző: Vida (37. 90.), Hrivnyák (33.), Szabó (63.) ill. Szepesi (17.), Lakatos (34.), Dányi M. (49. – 11-esből), Dányi A. (84. – 11-esből).
Kiállítva: Lakatos (74. – Szuhogy).
Hangony-Fenyvesalja TC – Rudabányai LK 12–0 (7–0)
Gólszerző: Czakó (16., 49., 71.), Harkály (23., 36., 55.), Váradi N. (5., 17.), Váradi A. (28., 57.), Dombi (40., 59.).
Alsószuha SK – Dédestapolcsány KSE 3–1 (3–1)
Gólszerző: Galambos (22.), Daróczy (37.), Farkas M. (43.) ill. Nagy A. (46.)
Az élcsoport állása: 1. Trizsi SC 18, 2. Bódvaszilas KSE 15, 3. Jákfalva SE 10 pont.
