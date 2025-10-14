Triplázók, duplázók, még Dombi is betalált - fotók, videó!

A labdarúgó vármegyei III. osztály, Észak csoport 6. fordulójában három találkozót szombaton, kettőt vasárnap rendeztek. A Hangony nem kímélte ellenfelét, tizenkét góllal tartotta otthon a három pontot. A hangonyiak a Rudabányát látták vendégül és és már a szünetben hét gólos előnnyel mentek pihenőre. A hangonyiaknál Harkály és Czakó 3, míg Váradi N., Váradi A. és Dombi 2 góllal vette ki a részét. A forduló további mérkőzésén a Trizs és az Alsószuha gárdája hazai győzelmet ünnepelhetett, a Bódvaszilas Jákfalván aratott sikert, míg a Borsodszentgyörgy nem jutott dűlőre Szuhogy csapatával. Íme az eredmények:

A Hangony egy tucatszor örülhetett. Fotó: Vajda János

A Hangony második győzelmét ünnepelhette