október 14., kedd

Helén névnap

11°
+12
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
boon.hu video

1 órája

Triplázók, duplázók, még Dombi is betalált - fotók, videó!

Címkék#boon video#Borsodszentgyörgy#megyei foci#Hangony

Gólokban nem volt hiány az Észak csoportban. A Hangony hazai környezetben lépett pályára.

Triplázók, duplázók, még Dombi is betalált - fotók, videó!

Fotó: Vajda János

A labdarúgó vármegyei III. osztály, Észak csoport 6. fordulójában három találkozót szombaton, kettőt vasárnap rendeztek. A Hangony nem kímélte ellenfelét, tizenkét góllal tartotta otthon a három pontot. A hangonyiak a Rudabányát látták vendégül és és már a szünetben hét gólos előnnyel mentek pihenőre. A hangonyiaknál Harkály és Czakó 3, míg Váradi N., Váradi A. és Dombi 2 góllal vette ki a részét. A forduló további mérkőzésén a Trizs és az Alsószuha gárdája hazai győzelmet ünnepelhetett, a Bódvaszilas Jákfalván aratott sikert, míg a Borsodszentgyörgy nem jutott dűlőre Szuhogy csapatával. Íme az eredmények:

Hangony
A Hangony egy tucatszor örülhetett. Fotó: Vajda János

A Hangony második győzelmét ünnepelhette

Hangony-Fenyvesalja TC – Rudabányai LK

Fotók: Vajda János

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Vármegyei III. osztály, Észak csoport, 6. forduló

Trizsi SC – Mályinkai SE  2–1 (2–0)
Gólszerző: Fejes (31.), Subert (45.) ill. Csipke (53. – 11-esből).
Kiállítva: Anga (75. – Mályinka).

Jákfalva SE – Bódvaszilas KSE 1–3 (1–1)
Gólszerző: Képes (44.) ill. Buku (29.), Rémiás T. (55.), Burinda (76.).

Borsodszentgyörgyi SE – Szuhogy SE 4–4 (2–2)
Gólszerző: Vida (37. 90.), Hrivnyák (33.), Szabó (63.) ill. Szepesi (17.), Lakatos (34.), Dányi M. (49. – 11-esből), Dányi A. (84. – 11-esből).
Kiállítva: Lakatos (74. – Szuhogy).

Hangony-Fenyvesalja TC – Rudabányai LK  12–0 (7–0)
Gólszerző: Czakó (16., 49., 71.), Harkály (23., 36., 55.), Váradi N. (5., 17.), Váradi A. (28., 57.), Dombi (40., 59.).

Alsószuha SK – Dédestapolcsány KSE 3–1 (3–1)
Gólszerző: Galambos (22.), Daróczy (37.), Farkas M. (43.) ill. Nagy A. (46.)

Az élcsoport állása: 1. Trizsi SC 18, 2. Bódvaszilas KSE 15, 3. Jákfalva SE 10 pont.

 

 

boon.hu video

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu