2 órája
Kettővel égtek, majd gondoltak egyet és tizenöt perc alatt megmutatták mi az a foci
Öt találkozó a harmadik vonal északi csoportjában. Több izgalmas mérkőzést is láthattak a nézők.
A labdarúgó vármegyei III. osztály, Észak csoport, 7. fordulójában múlt vasárnap öt találkozót rendeztek. A Hangony-Fenyvesalja TC őrült mérkőzésen szerezte meg a három pontot.
Feltámadt a Hangony
Labdarúgás: Vármegyei III. osztály
Észak csoport, 7. forduló
Bódvaszilas KSE – Trizsi SC 4–4 (3–4)
Gólszerző: Galicza (31., 72.), Buku (17.), Takács (41. – 11-esből), ill. Turóczi (34., 43.), Ártim (6.), Táncos (18.).
Rudabányai LK – Jákfalva SE 1–4 (1–1)
Gólszerző: Horváth M. (17.), ill. Mogyoró (14.), Budai (80.), Képes (82.), Fülöp (84.).
Dédestapolcsány KSE – Borsodszentgyörgyi SE 2–0 (0–0)
Gólszerző: Bánhidi (75.), Győrfi (92.).
Szuhogy SE – Hangony-Fenyvesalja TC 4–5 (2–2)
Gólszerző: Szepesi (9.), Beri (41.), Eszenyi (58.), Kalocsai (68.), ill. Gavrilete (76., 81.), Radics (30.), Váradi (39.), Harkály (83.).
Mályinkai SE – Alsószuha SK 1–0 (0–0)
Gólszerző: Kelemen (61.).
Az élcsoport állása: 1. Trizsi SC 19 pont, 2. Bódvaszilas KSE 16, 3. Jákfalva SE 13.