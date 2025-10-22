október 22., szerda

Megyei zsugások

2 órája

Kettővel égtek, majd gondoltak egyet és tizenöt perc alatt megmutatták mi az a foci

Öt találkozó a harmadik vonal északi csoportjában. Több izgalmas mérkőzést is láthattak a nézők.

A labdarúgó vármegyei III. osztály, Észak csoport, 7. fordulójában múlt vasárnap öt találkozót rendeztek. A Hangony-Fenyvesalja TC őrült mérkőzésen szerezte meg a három pontot. 

Hangony
Végig ott volt fejben a Hangony csapata. Fotó: Hangony-Fenyvesalja TC

Feltámadt a Hangony

Labdarúgás: Vármegyei III. osztály
Észak csoport, 7. forduló
Bódvaszilas KSE – Trizsi SC  4–4 (3–4)
Gólszerző: Galicza (31., 72.), Buku (17.), Takács (41. – 11-esből), ill. Turóczi (34., 43.), Ártim (6.), Táncos (18.).

Rudabányai LK – Jákfalva SE 1–4 (1–1)
Gólszerző: Horváth M. (17.), ill. Mogyoró (14.), Budai (80.), Képes (82.), Fülöp (84.).

Dédestapolcsány KSE – Borsodszentgyörgyi SE 2–0 (0–0)
Gólszerző: Bánhidi (75.), Győrfi (92.).

Szuhogy SE – Hangony-Fenyvesalja TC 4–5 (2–2)
Gólszerző: Szepesi (9.), Beri (41.), Eszenyi (58.), Kalocsai (68.), ill. Gavrilete (76., 81.), Radics (30.), Váradi (39.), Harkály (83.).

Mályinkai SE – Alsószuha SK 1–0 (0–0)
Gólszerző: Kelemen (61.).
Az élcsoport állása: 1. Trizsi SC 19 pont, 2. Bódvaszilas KSE 16, 3. Jákfalva SE 13.


 

