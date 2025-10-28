október 28., kedd

Harmadik

3 órája

A meccs, amelyen gyakorlatilag az egész csapat gólt rúgott

Címkék#Megyei III. osztály#megyei foci#labdarúgás

Újabb meccseket rendeztek a harmadik vonalban. A Hangony öt találatot kapott saját pályáján.

A meccs, amelyen gyakorlatilag az egész csapat gólt rúgott

Labdarúgás. A labdarúgó vármegyei harmadosztály hét végi fordulójában több csapat is pályára lépett, az Észak csoportban öt találkozót bonyolítottak le. Mindenhol gólszüret volt, hiszen a 7 volt a legkevesebb találat, de a Trizs - Rudabányai LK összecsapáson 13 gólt láthattak a nézők. Hangony hazai környezetben szenvedett vereséget.

Hangony
Hangony hazai pályán kapott ki Fotó: Váradi László

Hangony: Horváth, Dombi

Észak csoport, 8. forduló
Bódvaszilas – Mályinka 8–1 (4–0)
Gólszerző: Varga Zs. (24., 47., 72., 75.), Galicza (14., 40.), Csikó (18.), Varga R. (50.), ill. Tiba (57.).
Trizs – Rudabányai LK 12–1 (6–1)
Gólszerző: Táncos (12., 77.), Ártim (14., 38.), Turóczi (20., 78.), Tóth I. (6.), Fejes (43.), Subert (49.), Süttő (55.), Juhász T. (60.), Rostás (90.), ill. Babik (26.).
Jákfalva – Szuhogy 7–3 (5–1)
Gólszerző: Mogyoró R. (7. – 11-esből, 15., 78.), Képes (44., 45., 85.), Beri D. (öngól, 17.), ill. Kalocsai (9.), Frank (49.), Lehoczki (57.).
Borsodszentgyörgy – Alsószuha 3–4 (2–2)
Gólszerző: Török R. (42., 57.), Nagy P. (3), ill. Budai M. (28., 73.), Szajkó (27.), Gergely K. (85.).
Hangony-Fenyvesalja – Dédestapolcsány 2–5 (2–3)
Gólszerző: Horváth D. (28.), Dombi (36.), ill. Tomencsák (27., 43., 47.), Busa (8.), Tózsa Dédesi (65.).
Az élcsoport állása:

  1. Trizs 22 pont
  2. Bódvaszilas 19
  3. Jákfalva 16

