Mennyei megyei

44 perce

Hiába ,,kopogtatott" háromszor is Harkály

Címkék#Jákfalva SE#Alsószuha SK#megyei foci

Szombati nagyüzem az Észak csoportban. A Hangony idegenben lépett pályára.

A labdarúgó vármegyei III. osztály, Észak csoport, 5. fordulójában szombaton öt találkozót rendeztek meg. A Hangony idegenben szenvedett vereséget. 

Hangony
A Hangony két góllal maradt alul. Fotó: Fenyvesalja Futball - Hangony facebook

A Hangony megfogyatkozott a mérkőzés vége előtt

Labdarúgás, vármegyei III. osztály, Észak csoport, 5. forduló

Rudabányai LK – Borsodszentgyörgyi SE  4–2 (4–1)

Gólszerző: Orgován (15., 30.), Horváth (7.), Pondi (38.), ill. Lászka (21.), Kakuk (82.).

Bódvaszilas KSE – Hangony-Fenyvesalja TC  5–3 (3–1)

Gólszerző: Galicza (23.), Takács (27. – 11-esből), Varga (30.), Csikó (89.), Horváth R. (90.), ill. Harkály (13., 74., 84.). Kiállítva: Berki (79. – Hangony).

Trizsi SC – Jákfalva SE  2–0 (1–0)

Gólszerző: Ártim (8., 52.).

Szuhogy SE – Alsószuha SK 3–0 (1–0)

Gólszerző: Lakatos (8.), Lehoczki (57.), Frank (86.).

Mályinkai SE – Dédestapolcsány KSE 1–0 (0–0)

Gólszerző: Csipke (57. – 11-esből).

Az élcsoport állása: 1. Trizsi SC 15 pont, 2. Bódvaszilas KSE 12, 3. Jákfalva SE 10.

 

 

 

