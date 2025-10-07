2 órája
Hiába ,,kopogtatott" háromszor is Harkály
Szombati nagyüzem az Észak csoportban. A Hangony idegenben lépett pályára.
A labdarúgó vármegyei III. osztály, Észak csoport, 5. fordulójában szombaton öt találkozót rendeztek meg. A Hangony idegenben szenvedett vereséget.
A Hangony megfogyatkozott a mérkőzés vége előtt
Labdarúgás, vármegyei III. osztály, Észak csoport, 5. forduló
Rudabányai LK – Borsodszentgyörgyi SE 4–2 (4–1)
Gólszerző: Orgován (15., 30.), Horváth (7.), Pondi (38.), ill. Lászka (21.), Kakuk (82.).
Bódvaszilas KSE – Hangony-Fenyvesalja TC 5–3 (3–1)
Gólszerző: Galicza (23.), Takács (27. – 11-esből), Varga (30.), Csikó (89.), Horváth R. (90.), ill. Harkály (13., 74., 84.). Kiállítva: Berki (79. – Hangony).
Trizsi SC – Jákfalva SE 2–0 (1–0)
Gólszerző: Ártim (8., 52.).
Szuhogy SE – Alsószuha SK 3–0 (1–0)
Gólszerző: Lakatos (8.), Lehoczki (57.), Frank (86.).
Mályinkai SE – Dédestapolcsány KSE 1–0 (0–0)
Gólszerző: Csipke (57. – 11-esből).
Az élcsoport állása: 1. Trizsi SC 15 pont, 2. Bódvaszilas KSE 12, 3. Jákfalva SE 10.
