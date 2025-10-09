A két Bajnokok Ligája mérkőzés után az Európa Kupában is helyt állt a borsodi tehetség

A Ferencváros női labdarúgó csapata szerdán döntetlennel debütált a női Európa Kupában. Miután a magyar bajnokcsapat a harmadik selejtezőköréig jutott a női Bajnokok Ligájában – ott viszont a norvég Valerenga kiejtette – az FTC az idei évben debütáló új sorozatban, a női Európa Kupában folytatta nemzetközi megmérettetéseit. A zöld-fehérek gólnélküli döntetlent játszottak a cseh Sparta Praha otthonában, az Európa Kupa második selejtezőkörében. A kurityáni Hanász Vanda ismét kezdőként kapott lehetőséget Albert Flórián vezetőedzőtől és 82. percet töltött a pályán, a 15. minutumban sárga lapot kapott. A visszavágóra október 16-án 14 órakor kerül sor a III. kerületi TVE Sporttelepén.

Hanász Vanda Csehországban is pályára lépett. Fotó: Ferencváros facebook oldal

Hanász Vanda a női Európa Kupában is debütált