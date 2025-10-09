október 9., csütörtök

Formában

1 órája

A két Bajnokok Ligája mérkőzés után az Európa Kupában is helyt állt a borsodi tehetség

Címkék#Hanász Vanda#megyei foci#FTC-Telekom

Kezdőként kapott lehetőséget. A kurityáni Hanász Vanda ennyit töltött a pályán.

A Ferencváros női labdarúgó csapata szerdán döntetlennel debütált a női Európa Kupában. Miután a magyar bajnokcsapat a harmadik selejtezőköréig jutott a női Bajnokok Ligájában – ott viszont a norvég Valerenga kiejtette – az FTC az idei évben debütáló új sorozatban, a női Európa Kupában folytatta nemzetközi megmérettetéseit. A zöld-fehérek gólnélküli döntetlent játszottak a cseh Sparta Praha otthonában, az Európa Kupa második selejtezőkörében. A kurityáni Hanász Vanda ismét kezdőként kapott lehetőséget Albert Flórián vezetőedzőtől és 82. percet töltött a pályán, a 15. minutumban sárga lapot kapott. A visszavágóra október 16-án 14 órakor kerül sor a III. kerületi TVE Sporttelepén. 

Hanász Vanda
Hanász Vanda Csehországban is pályára lépett. Fotó: Ferencváros facebook oldal

Hanász Vanda a női Európa Kupában is debütált

Női labdarúgás, Európa Kupa

2. selejtezőkör, 1. mérkőzés

Sparta Praha–FTC-Telekom 0-0 (0-0)

Prága, Epet Arena. V.: Caroline Lanssens (belga)

FTC-Telekom: Kosztics - Ott, Zágonyi, Frajtovics, Bozsik - Könczeyné Fenyvesi, Hanász (Alesia Garcia, 82.), Kovács Eszter - Czellér, Nagy Vanessza, Nagy Viktória. Vezetőedző: Albert Flórián.

 

 

