Jöhet az újdonság varázsa

Záró futamához érkezik ebben az esztendőben a rali Európa–bajnokság. Az ERC mezőnye a szezon utolsó versenyhétvégéjén Horvátországban találkozik, ahol három nap alatt összes tíz gyorsasági szakasz vár a benevezett párosokra. Az aszfaltos viadal kedvelt a magyar ralisok körében is, ezért Hadik András és Juhász István is dél felé vette az irányt. Egy sikeres év végére tehetnek pontot, hiszen az idén életre hívott ERC Master kategóriában jelenleg a dobogó harmadik fokán állnak, amit vélhetően a hétvégi eredménytől függetlenül meg is tudnak tartani.

Hadik András és Juhász István Horvátországban is sikeres szeretne lenni. Fotó: Magánarchívum

Hadik András: Skodával állnak rajthoz

- Korábban a Mitropa Kupa versenyein jártunk Horvátországban, nagyon szeretjük ezt a környéket és a rendezvényeket is - árulta el érdeklődésünkre Hadik András. - A mostani program azonban szinte teljes egészében újdonság lesz számunkra, a Kumrovec Rallynak csak egy minimális részét tették bele az útvonalba. Éppen ezért kíváncsiak vagyunk, hogy az Eb-mezőnyében mire lehetünk képesek. A sűrűbb nyári program után számunkra egy hosszabb szünet következett, ezért jó lesz már ismét versenyautóban ülni.

De nem a jól bevált és hosszú ideje használt Ford Fiestában. A miskolci kettős ugyanis a horvátországi Eb-futamon már Skodával áll rajthoz, ami jelentős váltás Hadikék életében. A korábbi négyszeres magyar bajnok ugyanis az elmúlt egy évtizedben Forddal érte el a legnagyobb sikereit, az abszolút elsőségek többségét is. Most viszont eljött az ideje annak, hogy új fejezet kezdődjön a pályafutásukban.

- Valóban egy új mérföldkőhöz érkeztünk - erősítette meg Hadik András. - A kíváncsiságunk ezért talán még a szokásosnál is nagyobb. A Skodával kapcsolatban ugyanis szinte alig rendelkezünk tapasztalattal. Szlovákiában jártunk ugyan egy kis szlalomversenyen, arra viszont egyáltalán nem volt alkalmas, hogy kellő ismereteket szerezzünk. Éppen ezért lényeges lesz, hogy a héten a lehető legtöbb időt foglalkozzunk az autóval. Jelentkeztünk a horvát futam hivatalos tesztjére is, mert minél hamarabb szeretnénk megtalálni az optimális beállításokat. A Skoda ugyanakkor arról híres, hogy az alap set-upja is megfelelő, de nyilván úgy akarunk nekivágni a szakaszoknak, hogy valamelyest ránk hanguljuk az autót.