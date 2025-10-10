A végén jött a csattanó

Futamgyőzelemmel lett Eb-harmadik a Master kategóriában Hadik András és Juhász István.Micsoda befejezés! A rali Európa-bajnokság idei utolsó futamát kategória győzelemmel zárta Hadik András és Juhász István. A horvátországi eseményen a miskolci kettős egy új versenyautóval indult, a Ford Fiestát egy Skoda Fabiára cserélték. Az első benyomások egyértelműen pozitívak, hiszen szép sikerrel zárult az októberi hétvége.

Hadik András és Juhász István futamgyőzelemmel zárt. Fotó: Hadik Rally Team

Hadik András: elégedettek az eredménnyel



– Boldogok vagyunk, mert értékes nemzetközi eredményt értünk el, ami minden esetben visszaigazolja az elvégzett munkát. Legyen szó a horvátországi versenyről és az egész szezonról – fogalmazott az ERC bajnokság végén Hadik András. – Alapvetően nem akartunk túl sok kockázatot vállalni, hiszen a Fabiával ez volt az első versenyünk, és korábban is keveset ültünk benne. A technika mindvégig jól működött, bár a futóművét egy kicsit keménynek éreztem. Mindenesetre az első kilométereket megtettük vele úgy, hogy közben jó eredményt értünk el.

Hadik András és Juhász István az ERC Master kategóriában megtartotta a dobogós helyezést, az idén először kiírt sorozatban az előkelő harmadik helyen zártak. Ez már a szezonzáró előtt is borítékolható volt, de a horvátországi sikerrel a kettős megerősítette a helyét a legjobbak között.

Csak a Barum hiányzott

– Az eredménnyel alapvetően elégedettek vagyunk. Korábban is tudtuk, hogy külföldön minden esetben nehezebb körülmények és összetettebb rendezvények várnak ránk – összegzett Hadik András. – Nyilván ezt nem ötven évesen kellene elkezdeni, de nagyon örülök, hogy tapasztalt versenyzőként is átélhettük ezeket a dolgokat. Az autóban Pistivel nagyszerűen dolgoztunk együtt, bízom benne, hogy jövőre folytatni tudjuk a közös munkát. Majdnem teljes lett az évünk, a korábban tervezett Barum Rally maradt ki csupán, de a futamgyőzelmek és az éves bronzérem komoly sikernek nevezhető. Mivel rangos, nemzetközi mezőnyben értük el, ezek a serlegek kiemelt helyre kerülnek majd a gyűjteményben.

A szezonzáró után az éves díjkiosztót is megtartották Horvátországban. Hadik András és Juhász István itt vehette át az ERC Master kategóriában szerzett harmadik helyért járó serleget is.