október 10., péntek

Gedeon névnap

14°
+18
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Rali

1 órája

A végén jött a csattanó

Címkék#ERC Master#Hadik András#Juhász István

Nagyszerű eredményt értek el. Hadik András Juhász István Horvátországban állt rajthoz.

A végén jött a csattanó

Fotó: FIA ERC - European Rally Championship

Futamgyőzelemmel lett Eb-harmadik a Master kategóriában Hadik András és Juhász István.Micsoda befejezés! A rali Európa-bajnokság idei utolsó futamát kategória győzelemmel zárta Hadik András és Juhász István. A horvátországi eseményen a miskolci kettős egy új versenyautóval indult, a Ford Fiestát egy Skoda Fabiára cserélték. Az első benyomások egyértelműen pozitívak, hiszen szép sikerrel zárult az októberi hétvége.

Hadik András
Hadik András és Juhász István futamgyőzelemmel zárt. Fotó: Hadik Rally Team

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Hadik András: elégedettek az eredménnyel


– Boldogok vagyunk, mert értékes nemzetközi eredményt értünk el, ami minden esetben visszaigazolja az elvégzett munkát. Legyen szó a horvátországi versenyről és az egész szezonról – fogalmazott az ERC bajnokság végén Hadik András. – Alapvetően nem akartunk túl sok kockázatot vállalni, hiszen a Fabiával ez volt az első versenyünk, és korábban is keveset ültünk benne. A technika mindvégig jól működött, bár a futóművét egy kicsit keménynek éreztem. Mindenesetre az első kilométereket megtettük vele úgy, hogy közben jó eredményt értünk el.
Hadik András és Juhász István az ERC Master kategóriában megtartotta a dobogós helyezést, az idén először kiírt sorozatban az előkelő harmadik helyen zártak. Ez már a szezonzáró előtt is borítékolható volt, de a horvátországi sikerrel a kettős megerősítette a helyét a legjobbak között.

Csak a Barum hiányzott  

– Az eredménnyel alapvetően elégedettek vagyunk. Korábban is tudtuk, hogy külföldön minden esetben nehezebb körülmények és összetettebb rendezvények várnak ránk – összegzett Hadik András. – Nyilván ezt nem ötven évesen kellene elkezdeni, de nagyon örülök, hogy tapasztalt versenyzőként is átélhettük ezeket a dolgokat. Az autóban Pistivel nagyszerűen dolgoztunk együtt, bízom benne, hogy jövőre folytatni tudjuk a közös munkát. Majdnem teljes lett az évünk, a korábban tervezett Barum Rally maradt ki csupán, de a futamgyőzelmek és az éves bronzérem komoly sikernek nevezhető. Mivel rangos, nemzetközi mezőnyben értük el, ezek a serlegek kiemelt helyre kerülnek majd a gyűjteményben.
A szezonzáró után az éves díjkiosztót is megtartották Horvátországban. Hadik András és Juhász István itt vehette át az ERC Master kategóriában szerzett harmadik helyért járó serleget is.

 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu