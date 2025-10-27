október 27., hétfő

Extra teljesítmény

59 perce

,,Eltűnt" a vármegyei edző a Himalájában

Címkék#BTE Felsőzsolca#megyei foci#labdarúgás

A világ legnehezebb hegyére ment. Gulyás Dénes a Himaláján küzd az elemekkel.

,,Eltűnt" a vármegyei edző a Himalájában

Egy ideje nem ül a kispadon a labdarúgó vármegyei I. osztályban szereplő és ott jelenleg 13. helyen álló BTE Felsőzsolca edzője, Gulyás Dénes. A hetek óta való távollét igazolt, ugyanis jelenleg a világ legmagasabb hegyén, a Himaláján, Nepálban tartózkodik. Az 56 esztendős szakember már nem először vág bele ilyen kemény, embert próbáló kalandba, amit személyes fotói is bizonyítanak közösségi oldalán.  

Gulyás Dénes
Gulyás Dénes a Himaláján Fotó: Gulyás Dénes facebook oldala

Gulyás Dénes: minden távolinak tűnik

Október 16-án kelt bejegyzése az alábbiakat tartalmazta: ,,Fel a felhők fölé, ahol a csend beszél. Úti cél: Mera Peak – 6467 méter, a Himalája szívében. Hála, alázat és kíváncsiság visz tovább ezen az úton." Egy héttel később, múlt csütörtökön, október 23-án ezeket írta Gulyás Dénes: ,,Egy madár ült meg az ablakomnál a Himalájában. Talán csak pihent, talán üzent. Én hittem benne, hogy üzent. A Himalájában is akad pillanat, ami megérinti az embert. Nézett rám az ablakon át, és hirtelen nem éreztem távolságot – sem földit, sem lelkit. Talán nem vagyok egyedül ott sem, ahol minden távolinak tűnik. Úgy éreztem, a természet lelke üzent: a csend is beszél, ha figyelünk rá." Ezen posztja 575 like-ot kapott, és 55-en szóltak hozzá. Sokan bíztatták, kitartást kívántak, míg mások aggódásuknak adtak hangot, illetve, hogy gondoltak rá, éppen hol járhat... ,,Hegylakó, kemény vagy" – kapott ilyen reakciót is.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

A boon.hu még szombat délután néhány kérdéssel kereste meg Gulyás Dénest, akinek azonban mindez nem igazán volt alkalmas időpont: ,,Sajnos, most nem tudok válaszolni, mert itt már 8 óra van és mennem kell aludni, mert holnap indulunk a high campbe 5800, és utána hajnalban Mera peak 6467 m-re, és sajnos romlik az idő. Két napig nem lesz wifi, utána nagyon szívesen válaszolok". Reméljük, azóta minden rendben ment, várjuk Gulyás Dénes újabb posztját, hogy elérte, amiért a Himalájára ment...

 

