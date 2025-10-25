,,Döntetlen állásnál egy teljesen szabályos gól vett el tőlünk a kettes számú partjelző"

Vármegyei I. osztály 12. forduló

Gesztely FC – Szirmabesenyő 3–0 (2–0)

Gesztely, 500 néző. V.: Füleki Cs. ( Kiss B., Tóth P.)

Gesztely: Hajzer – Molnár M., Kollár M., Gulyás (Rák D., 65.), Horváth S. (Ferenczi, 80.), Sebestyén Á., Kovács B., Szajky (Madarász, 71.), Zanócz (Kriston, 89.), Tucsa R., Demkó (Bíró B. L., 78.). Edző: Jordán András

Szirmabesenyő: György M. – Nagy D. (Péter I., 58.), Leczó, Leskó, Horváth Zs., Nyíri, Figeczki (Pallai, 80.), Potyka (Simon Sz., 80.), Rem (Bak, 71.), Bortnyák, Sóskuti (Tamás B., 78.). Edző: György Gábor

Gólszerző: Horváth S. (46.), Szajky D. (39.), Molnár M. T. (77.)

Jók: Horváth S. (A mezőny legjobbja) és az egész csapat ill. az egész csapat

Jordán András: Ilyen jó mérkőzések alakulnak ki, amikor mindkét csapat futballozni akar. A labdabirtoklási fölényünk rendben volt, ennek köszönhetően megérdemelt győzelmet arattunk. További sok sikert György Gábor barátomnak és csapatának.

György Gábor: Azt el kell ismerni, hogy a labdarúgás nevű játékban az ellenfél jobb volt, viszont a helyzetek alapján lehetett volna szorosabb. Főleg úgy, hogy 0-0-nál egy teljesen szabályos gól vett el tőlünk a kettes számú partjelző. Ennek ellenére gratulálok a Gesztely csapatának és Jordán Bandi kollegámnak. Nagyszerű körülmények, nagyszerű pálya. További sok sikert és kívánom, hogy nyerjék meg a bajnokságot.