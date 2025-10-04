,,Haladunk tovább, 360 luxon világítottuk be a pályát, a spori mégsem látta tisztán a helyzetet"

A labdarúgó vármegyei I.osztály 9. forduló szombati záró találkozóján a Felsőzsolca a Gesztely csapatát látta vendégül. A Gesztely 3–1-re múlta felül a hazaiakat, így újra a tabella élére került. A 9. forduló vasárnap a Sátoraljaújhelyi TKSE – Tbábolna-Termálfürdő Mezőcsát mérkőzéssel zárul.

A Gesztely háromszor is betalált. Fotó: illusztráció

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Gesztely: Demkó duplázott