Megyei élvonal

55 perce

,,Haladunk tovább, 360 luxon világítottuk be a pályát, a spori mégsem látta tisztán a helyzetet"

Címkék#BTE Felsőzsolca#megyei foci#Gesztely Fc

Villanyfényes mérkőzésen csaptak össze. A Gesztely idegenben lépett pályára.

A labdarúgó vármegyei I.osztály 9. forduló szombati záró találkozóján a Felsőzsolca a Gesztely csapatát látta vendégül. A Gesztely 3–1-re múlta felül a hazaiakat, így újra a tabella élére került. A 9. forduló vasárnap a Sátoraljaújhelyi TKSE – Tbábolna-Termálfürdő Mezőcsát mérkőzéssel zárul.

Gesztely
A Gesztely háromszor is betalált. Fotó: illusztráció

Gesztely: Demkó duplázott

Labdarúgás, vármegyei I. osztály, 9. forduló

BTE Felsőzsolca – Gesztely FC  1–3 (0–1)
Felsőzsolca, 150 néző. V.: Jakab (Németh, Éliás A.).
Felsőzsolca: Orosz B. – Csordás-Gurbán, Vinga, Lippai G., Balogh D. (Ambrus, 20.), Veréb, Agárdy, Harsányi, Varga L., Lakatos (Király, 53.), Molnár D. Edző: Gulyás Dénes.
Gesztely: Szegő – Kollár (Sebestyén, 66.), Molnár M., Madarász, Gulyás M., Kundrák, Szajky (Zanócz, 85.), Kovács, Horváth S. (Rák, 75.), Tucsa, Demkó. Edző: Jordán András.
G.: Lippai G. (59.) ill. Demkó (33., 95. – 11-esből), Kovács.
Jók: az egész csapat ill az egész csapat.
Gulyás Dénes: – Nagyon jól játszottunk, nem érdemeltünk vereséget. Rúgtunk két kapufát, ami sajnos nem velünk volt a mai napon. Haladunk tovább, 360 luxon világítottuk be a pályát, a spori mégsem látta tisztán a helyzetet. További sok sikert a Gesztely csapatának.
Jordán András: – Nagyon nehéz, de annál sokkal fontosabb győzelmet arattunk, amihez gratulálunk a csapatnak.

 

 

