37 perce
Jubileumi 10. műtétje lenne a következő a Mezőkeresztes játékosának, természetesen nem vágyik erre
Jelenleg a videóelemzőként tevékenykedik. Galambosi Mátét sérülések hátráltatták karrierjében.
A Borsod Online aktuális podcast vendége Galambosi Máté volt, aki jelenleg a Vármegyei I. osztályban szereplő Mezőkeresztes együttesét erősíti. Az utóbbi időben azonban kevesebb időt töltött a pályán, hiszen a civil életben a DVTK női labdarúgócsapatánál dolgozik videóelemzőként.
A beszélgetésben Máté pályafutásáról mesél, valamint arról, hogyan hátráltatták sérülések abban, hogy bejárja azt az utat, amely sokáig előtte állhatott volna. A műsorban Galambosi Mátéval Petró Bálint Benedek sportújságíró beszélgetett.
A teljes podcast beszélgetést itt hallgathatja meg:
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
,,Elnök úrnak üzenem, ez a hónap 4/4, így neki novemberben zsíros kenyér"
boon.hu PODCAST
- Így jutottam el Krasznahorkai Lászlóhoz!
- ,,Az ősszel a Zemplénnek olyan varázsa van, ami egyedülálló"
- Egyensúly és példamutatás – Mire figyeljünk, hogy ne alakuljon ki online függőség?
- Az élet nélkülem is ment tovább – őszinte beszélgetés Kilián Sannával az elhallgatott kamaszfájdalmakról
- Jancsó Dórának az élet írta a legszebb főszerepet