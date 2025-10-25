Jubileumi 10. műtétje lenne a következő a Mezőkeresztes játékosának, természetesen nem vágyik erre

A Borsod Online aktuális podcast vendége Galambosi Máté volt, aki jelenleg a Vármegyei I. osztályban szereplő Mezőkeresztes együttesét erősíti. Az utóbbi időben azonban kevesebb időt töltött a pályán, hiszen a civil életben a DVTK női labdarúgócsapatánál dolgozik videóelemzőként.

Galambosi Mátén karrierje során kilenc műtétet hajtottak végre Fotó: MW

A beszélgetésben Máté pályafutásáról mesél, valamint arról, hogyan hátráltatták sérülések abban, hogy bejárja azt az utat, amely sokáig előtte állhatott volna. A műsorban Galambosi Mátéval Petró Bálint Benedek sportújságíró beszélgetett.

A teljes podcast beszélgetést itt hallgathatja meg:

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!