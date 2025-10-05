,,Puhák vagyunk, mint az éticsigák"

Labdarúgás, vármegyei II. osztály, Kelet csoport 7. forduló

Garadna-Talentum SC – Pácin SE 2–3 (1–3)

Garadna, 100 néző. V.: Ebergényi (Lajkó, Némethy P.).

Garadna: Ujj – Szaniszló B. (Kerekes), Fülöp N., Sabján (Szabó Martin), Kádár M., Szabó Márkó, Molnár D. (Varga L.), Szakálos (Berencsi G.), Csonka (Veres), Orosz (Szabó N.), Pecsenye (Bujnóczki M.). Edző: Berencsi László. Pácin: Mihalkó – Halász A., Góré, Kocsi, Balogh Marcell, Balogh Márk, Tárkányi, Petró A. (Vécsi), Hogya, Vakles, Darmos. Edző: Paronai Tamás. G.: Kádár (11-esből), Bujnóczki M., ill. Petró A. (2), Vakles. Kiállítva: Szabó M. (86.), Szabó N. (91.). Jók: senki, ill. az egész csapat.

Bujnóczki Máté, elnök: – Ritkán nyilatkozom, de ezt nem lehet csak szóban jelezni. Az elmúlt időszakban, amióta a játékvezetők ezen a szinten alkalmazzák a ,,fülest", szakmailag ez nem segít, ha valaki alkalmatlan. Ilyenkor mi azt látjuk, hogy showműsorrá teszik az egész mérkőzést, egymást szórakoztatják, a mi kis csapatunk rovására. Nevetséges az egész!!! A mai játékvezető vissza szidalmazása játékosainkkal szemben sem megengedett, vissza ismételve a szidalom szavait, amely senki részéről nem elfogadott. Tamás barátomnak sok sikert a Pácin csapatával való szerepléshez!

Paronai Tamás: – Tizenkét emberrel, ebből kettő kapussal, már a félidőben kényszerű cserével, valamint az utolsó húsz percben tíz játékossal is győztünk! Emelem a kalapom a mai csapatom előtt, sok sikert a Garadnának!

Telkibánya – Sárospataki TC 2–4 (1–2)

Telkibánya, 50 néző. V.: Molnár (Solymosi, Barnóczki).

Telkibánya: Szobota – Galyas, Ónodi, Budai, Gulyás Géza (Matisz J. I), Dányi, Bányai (Matisz J. II), Király, Matisz B. (Hidegkuti), Szabó, Gulyás Gusztáv.

Elnök: Szabóné Kiss Edit Beáta. Sárospatak: Pásztor – Sánta, Barna (György), Engel, Policska, Varga, Dimov, Subert (Matisz), Kerchner, Tudja, Pájer (Jákób).

Szakmai vezető: Tudja Dávid.

G.: Szabó, Hidegkuti ill. Policska, Kerchner, Tudja (11-esből), Pájer (11-esből).

Kiállítva: Engel (47.).

Jók: Szabó Z., Hidegkuti ill. Pájer, Kerchner.

Szabóné Kiss Edit Beáta, elnök: – Két tizenegyessel nyert az ellenfél, amúgy döntetlen lett volna.

Tudja Dávid: – Sportérték nulla, piros lap egy, sérülés kettő és győzelem három pont.

Gönc VSE – Pálháza FC 2–1 (2–1)

Gönc, 50 néző. V.: Jakab (Varga I. Z., Bense).

Gönc: Holovnyák – Lakatos, Tahi (Mátrai), Konkoly, Szentpéteri (Délceg), Molnár (Ágoston), Kiss (Szarka), Ondó, Vojtovics (Bodnár), Hankó, Matisz. Edző: Spisák Róbert. Pálháza: Várhomoki – Szakács, Solymosi, Erdei, Budai, Kovács (Nagy), Kiss, Csizmár, Petercsák (Behina), Bodnár, Szemán. Edző: Suskó László.

G.: Hankó, Konkoly ill. Kovács (11-esből).

Jók: Hankó, Konkoly, Vojtovics, Matisz ill. senki.

Spisák Róbert: – Küzdelmes mérkőzésen egy szervezett ellenfél ellen úgy érzem megérdemelten nyertünk egy góllal.

Suskó László: – Szoros meccsen a szerencsésebb csapat nyert. További sok sikert a hazai csapatnak.

Karcsa LSE – Kenézlő 1–8 (1–6)

Karcsa, 100 néző. V.: Oscsenda (Sohojda, Szaniszló-Szabó).

Karcsa: Góré – Gulyás, Bodnár, Csurka (Galyas), Balogh, Váradi, Galyas, Gyöngyösi, Lakatos R., Lakatos T., Ulicsák (Kovács). Edző: Gyöngyösi Zoltán. Kenézlő: Balogh B. – Egyed, Érháti (Mirájder), Tóth, Czibóka, Horváth D., Róka (Balázs), Rontó, Koleszár (Vadászi), Balázs (Horváth Z.), Tiszai (Balogh M.). Edző: Kurucz Szabolcs. G.: Bodnár ill. Rontó (3), Tiszai (3), Tóth (2). Jók: senki, ill. az egész csapat.

Gyöngyösi Zoltán: – El voltunk veszve a pályán, nem találtuk a helyünket. A múlt heti mérkőzés után nem vártunk ilyen vereséget.

Pápai Attila, csapatvezető: – Egy szenzációs első félidő után, a másodikban ráültünk az eredményre, ez akár a duplája is lehetett volna. Gratulálok a csapatnak, további sok sikert a Karcsának.

Taktaharkányi SE – Erdőhorváti SC 1–2 (0–1)

Taktaharkány, 150 néző. V.: Hullár (Géresi, Kalló).

Taktaharkány: Mátyus (Lechner) – Márton, Radics, Lakatos R., Nagy, Horváth A. (Varga), Szűcs, Tóth, Horváth B. (Vadász E.), Vadászi (Bokor), Horváth (Lakatos M.).

Edző: Becánics Zsolt. Erdőhorváti: Czakó – Tóth, Mahalek, Orosz (Gáspár), Farkas J. I. (Makkai), Bandor, Czibóka, Orosz B., Farkas J. II. (Pajger), Horváth, Fedor. Edző: Vojnár István.

G.: Vadász E. ill. Orosz, Mahalek (11-esből).

Jók: senki ill. az egész csapat.

Becánics Zsolt: – Puhák vagyunk, mint az éticsigák. Egy büntetőt kihagytunk, egyet ajándékoztunk, adtunk kétgólos előnyt a vendégcsapatnak. Ziccerek maradnak ki, azért ennyire jók nem vagyunk, hogy egy rangadón ezeket elbírjuk. Így maradt a gratuláció a Horvátinak, de hajrá Harkány!

Vojnár István: – Nagyon nehéz, küzdelmes mérkőzésen úgy érzem megérdemelten győztünk. Gratulálok a csapatomnak, mert mindent megtettek a győzelemért.