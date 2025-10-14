,,Vezetőedzőként biztos, hogy ez az utolsó időszakom, a januári felkészülést a gárda már nem velem fogja elkezdeni"

Az NB III Észak-Keleti csoport 11. fordulójában múlt vasárnap újra borsodi rangadót rendeztek: az Ózd-Sajóvölgye csapata az addig veretlen Bacsó Beton-Cigánd SE csapatát látta vendégül. A végeredmény 2-1 lett. Az Ózd-Sajóvölgye vezetőedzői posztját az előző héten a klub sportigazgatója Elek Ákos vette át. Mi motiválta, hogy elfogadja ezt a felkérést, és hogyan értékelné az első meccsét? – kérdeztük Elek Ákostól.

– Nyilván fontos volt a jó kezdet – vágott bele. – Kíváncsi voltam arra, hogy amit a héten gyakoroltunk, abból mennyi minden fog visszaköszönni a mérkőzésen. Az első félidőben szinte százszázalékig ,,ült", amit elterveztünk, a másodikban azért voltak hullámvölgyeink, de annak örülök, hogy a végén győztesen tudtunk kijönni ebből a csatából. Elsősorban annak köszönhetően, hogy összességében jól futballoztunk. Két dolog motivált, az egyik a klubérdek. A többi vezetővel egyöntetű véleményünk volt az, hogy olyan rövid időszak van hátra a bajnokságból, hogy hiba lenne egy külsős edzőt behozni a rendszerbe, aki nem ismeri a játékoskeretet. Ezalatt a rövid idő alatt mire megtalálta volna azt a játékrendszert, ami passzol ehhez a kerethez, akkora véget ért volna a szezon. Ezért úgy döntöttünk, hogy mindenféleképpen házon belül kell ezt megoldanunk és végül arra jutottunk, hogy leülök a padra. Ami pedig a személyes motivációm: továbbra is hosszútávon mint sportigazgató képzelem el magam, de az előttem álló hat hetet egyértelműen fel tudom arra használni, hogy kicsit jobban belelássak az edzői szakmába, az edző fejébe. Az itt megszerzett tapasztalatokat később majd fogom tudni kamatoztatni sportigazgatóként. Nem gondolom, hogy lenne még más megbízatásom vezetőedzőként a jövőben, több mint valószínű, hogy ez az első és utolsó periódus, attól függetlenül, hogy milyen eredményeket érünk el. Továbbra is az lebeg a szemem előtt, hogy jó sportigazgató legyek. Jelenleg párhuzamosan csinálom mindkettőt. Mint sportigazgató, az első csapat életébe nem folytam bele, csak a focisuli életébe, a tehetségközponttal és az utánpótlással foglalkoztam, attól függetlenül, hogy jártam az NB III-as mérkőzésekre, de most úgy alakult, hogy vezetőedzője lettem a csapatnak. Az kezd körvonalazódni, hogy a jövőben esetleg az első csapatnál, sportigazgatóként nagyobb felelősségem lesz, de ez még a jövő zenéje. Vezetőedzőként biztos, hogy ez az utolsó időszakom, a januári felkészülést a gárda már nem velem fogja elkezdeni.