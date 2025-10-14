1 órája
,,Vezetőedzőként biztos, hogy ez az utolsó időszakom, a januári felkészülést a gárda már nem velem fogja elkezdeni"
Vasárnap újból borsodi rangadót rendeztek. Elek Ákos, a 48-szoros válogatott középpályás győzelemmel mutatkozott be.
Fotó: Vajda János
Az NB III Észak-Keleti csoport 11. fordulójában múlt vasárnap újra borsodi rangadót rendeztek: az Ózd-Sajóvölgye csapata az addig veretlen Bacsó Beton-Cigánd SE csapatát látta vendégül. A végeredmény 2-1 lett. Az Ózd-Sajóvölgye vezetőedzői posztját az előző héten a klub sportigazgatója Elek Ákos vette át. Mi motiválta, hogy elfogadja ezt a felkérést, és hogyan értékelné az első meccsét? – kérdeztük Elek Ákostól.
– Nyilván fontos volt a jó kezdet – vágott bele. – Kíváncsi voltam arra, hogy amit a héten gyakoroltunk, abból mennyi minden fog visszaköszönni a mérkőzésen. Az első félidőben szinte százszázalékig ,,ült", amit elterveztünk, a másodikban azért voltak hullámvölgyeink, de annak örülök, hogy a végén győztesen tudtunk kijönni ebből a csatából. Elsősorban annak köszönhetően, hogy összességében jól futballoztunk. Két dolog motivált, az egyik a klubérdek. A többi vezetővel egyöntetű véleményünk volt az, hogy olyan rövid időszak van hátra a bajnokságból, hogy hiba lenne egy külsős edzőt behozni a rendszerbe, aki nem ismeri a játékoskeretet. Ezalatt a rövid idő alatt mire megtalálta volna azt a játékrendszert, ami passzol ehhez a kerethez, akkora véget ért volna a szezon. Ezért úgy döntöttünk, hogy mindenféleképpen házon belül kell ezt megoldanunk és végül arra jutottunk, hogy leülök a padra. Ami pedig a személyes motivációm: továbbra is hosszútávon mint sportigazgató képzelem el magam, de az előttem álló hat hetet egyértelműen fel tudom arra használni, hogy kicsit jobban belelássak az edzői szakmába, az edző fejébe. Az itt megszerzett tapasztalatokat később majd fogom tudni kamatoztatni sportigazgatóként. Nem gondolom, hogy lenne még más megbízatásom vezetőedzőként a jövőben, több mint valószínű, hogy ez az első és utolsó periódus, attól függetlenül, hogy milyen eredményeket érünk el. Továbbra is az lebeg a szemem előtt, hogy jó sportigazgató legyek. Jelenleg párhuzamosan csinálom mindkettőt. Mint sportigazgató, az első csapat életébe nem folytam bele, csak a focisuli életébe, a tehetségközponttal és az utánpótlással foglalkoztam, attól függetlenül, hogy jártam az NB III-as mérkőzésekre, de most úgy alakult, hogy vezetőedzője lettem a csapatnak. Az kezd körvonalazódni, hogy a jövőben esetleg az első csapatnál, sportigazgatóként nagyobb felelősségem lesz, de ez még a jövő zenéje. Vezetőedzőként biztos, hogy ez az utolsó időszakom, a januári felkészülést a gárda már nem velem fogja elkezdeni.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Hasonló kaliberűekkel
Arra a felvetésre, hogy milyen állapotban találta a csapatot szakmailag és mentálisan, az alábbiakat fogalmazta meg:
– A csapat egyáltalán nincs rossz állapotban. Van egy elképzelésem a futballról, úgy ítélem meg az egy hét közös munka után, hogy erre a játékosok vevők. Fontos, hogy van egy elképzelésem sportigazgatóként, hogy hogyan kell olyan miliőt megteremteni, akár a klubon belül, vagy az első csapat környékén, amelybe örömmel érkeznek a játékosok, ahol jól érzik magukat. Akár egy heti program, edzésterv összeállítására. Most úgy érzem, sikerült megtalálnom a közös hangot és vevők arra, amit ezekről a dolgokról gondolok. Bízom benne, hogy így fogjuk majd tovább folytatni.
Nem maradhatott el az a kérdésünk, hogy játékosként több klubban és szinten is megfordult, az ott megszerzett tapasztalatokból mit tud átültetni az NB III-as csapatba:
– Szerencsésnek mondhatom magam, mert többnyire jó edzőkkel dolgozhattam – húzta alá Elek Ákos. – Figyeltem, hogy miként dolgoznak, amit megtapasztaltam, az nyugodtan átültethető az NB III-as bajnokságba is, nem magasabban kvalifikált csapatok ellen kell helytállnunk, hanem hasonló kaliberűekkel. Azt várom el a csapattól, amit a vasárnapi mérkőzésen is láttam, hogy mi futballozunk és felmutattunk olyan stílusjegyeket, amire akár még a nézők is csettintenek. Gondolok itt labdakihozatalra, vagy a földön való játékra. Nekem egy kicsit mindig benne van a fejemben az mottóm is vezetőként, hogy ,,Soha ne felejts el futballista fejjel gondolkodni". A lelkem félig még az öltözőben van és teljesen mindegy hány éves leszek, ezt mindig szem előtt fogom tartani. Hogy ne tegyek olyan dolgokat akár vezetőként, akár edzőként, amit egyébként játékosként tudom, hogy nem szerettem. Jó mederben folyik a munka.
Ki volt az a tréner, aki edzőként a legnagyobb hatással volt rá? – érdeklődtünk erről is az egykori válogatott labdarúgónál.
– Éppen aktuális és a sors fura fintora, hogy egy nappal korábban neveztek ki vezetőedzőnek, mint ahogyan dr. Mezey György elhunyt. Ő volt az, aki a legnagyobb hatást gyakorolta rám, akinek nagyon sokat köszönhettek. Azokat a stílusjegyeket, amiket ő kért edzőként és emberként is, azokat egyszerűen áttudom ültetni a hétköznapokba akár, mit edző, akár vezető.
Elek Ákos: jó érzés volt
Rákérdeztünk arra is, hogy most milyen stílusú futballt játszottak, és hogy ezt szeretné-e továbbvinni a következő mérkőzésekre is.
– Abszolút, főleg abból kifolyólag, hogy ez most működött. Szeretném azt látni a csapatomtól, hogy többnyire labdát birtokol és földön építkezünk, ez a mostani mérkőzésen tökéletesen látszott. A passzív labdatartást nem szerettem, amikor feleslegesen tartjuk a labdát, akár a saját térfelünkön. Bízom benne, hogy a sérültjeink és eltiltottjaink visszajönnek és még több variációs lehetőségem lesz a hátralévő mérkőzésekre.
Megkérdeztük, volt-e olyan pillanat a vasárnapi mérkőzésen, amikor legszívesebben bement volna a pályára...
– Amióta abbahagytam, azóta ilyen gondolatom egyszer sem volt. A hozzám közel állók furcsálják is ezt, amióta befejeztem, kispályára sem járok. Azt az időszakot lezártam, ilyen érzések nem kavarognak bennem. Játékosként meg volt az a bizonyos adrenalinszint-emelkedés, ami most edzőként visszajött. Azért 10 éves koromtól 35 éves koromig úgy éltem az életemet, hogy hétköznap készültem valamire, aztán tudtam, hogy hétvégén lesz egy megmérettetés. Amióta visszavonultam játékosként, a hétköznapjaim, hétvégéim nem így néznek ki, ez azért hiányzott, jó érzés volt ezt újra átélni. Nyilván tisztában vagyok vele, hogy nem fogunk minden mérkőzést megnyerni, de arra fogunk törekedni.
Két témáról is faggattuk még Elek Ákos: egyrészt, hogy igényel-e több putnoki, ózdi létet az új szerepköre, illetve, hogy mi a cél a szezon hátralévő részében.
– Igen, hiszen napi szinten vannak edzések, de egyeztetve a családommal ezt a hat hetet ingázva töltöm, amikor szabadnap van, akkor jövök a családomhoz Budapestre, ha edzés van, akkor pedig Putnokon vagyok. Az a cél, hogy mivel kiesőhelyen vettem át a csapatot, az nem is kérdés, hogy a kiesőhelyről kerüljünk el az őszi szezon végére. Ha a csapat a vasárnapi arcát fogja mutatni és ez a fajta hozzáállás, győzni akarás megmarad és hasonló színvonalú játékkal párosul, akkor talán megcélozhatjuk a középmezőnyt is.
Még felvetettük az is: amennyiben egy klub a jövőben vezetőedzői, egy másik sportigazgatói állást kínálna számára, melyiket választaná?
– Amit korábban is mondtam, ahhoz tartom magam: hosszú távon sportigazgatóként képzelem el magam – zárta a gondolatait Elek Ákos.
Szuperlatívuszokban
Arra is kíváncsiak voltunk, hogyan emlékszik vissza dr. Mezey Györgyre:
– Csak jó szívvel, csak szuperlatívuszokban tudok róla beszélni, mert az biztos és tény, hogy nélküle nem futottam volna be olyan karriert, amilyet befutottam. Borzasztó sokat hozzátett a karrieremhez, azt gondolom, ha még egy évet dolgozhattam volna vele a bajnoki címünk után, akkor realitás lehetett volna, hogy eljuthassak egy top bajnokságba is. Ez sajnos nem így alakult, de az biztos, hogy egyfajta harmadik apámnak is tekintem őt.
,,Amíg csürhe módjára viselkedünk egymással, ne is várjunk más eredményt"