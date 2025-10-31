Telt ház nem lesz, de piros-fehér siker simán lehet

Labdarúgás. A fizz liga hét végi, 12. fordulójában hazai mérkőzést vív a DVTK labdarúgó csapata. A piros-fehérek vasárnap 15.30-tól az Újpest FC-t fogadják a Diósgyőri stadionban. A két csapat közül a vasgyáriak kupameccset játszottak a hét közben, és bejutottak a 16 közé, miután 2-0-ra győzték le a másodosztályú Szeged-Csanád Grosics Akadémia alakulatát. A fővárosi liláknak már nem volt ilyen kötelezettségük, mivel már egy körrel korábban kiestek az MK-ból, hiszen szeptember 14-én Kecskeméten kikaptak (2-3).

A DVTK pár napon belül megverte a Paksot, és a Szegedet is Fotó: Vajda János

De visszatérve a bajnokságra: a DVTK az első kör 11 mérkőzésén 11 pontot szerzett, vagyis a megszerezhető pontok egyharmadát. Az Újpest 10-ig jutott ugyanennyi összecsapáson, ami miatt a 11., kieső pozícióban vannak a negyedik kerületiek. Velük kapcsolatban érdekesség, hogy az 1912-es szezontól a csapat megszakítás nélkül az első osztályban szerepel. A miskolciak itthoni mérlege a szezonban egy győzelem, négy döntetlen, az Újpest idegenben eddig csak Zalaegerszegen volt képes győzni, ikszelt Győrben, és Felcsúton, kikapott Mezőkövesden a Kazincbarcikától, és múlt vasárnap Debrecenben. Az első fordulóban, július 25-én a fővárosiak 3-1-re verték a DVTK-t a Szusza Ferenc stadionban.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

DVTK: Életben tartották

Sok korábbi Újpest-DVTK csata esetében ki lehetett tenni a stadionra a ,,megtelt" táblát, ez most nincs így, de biztos, hogy a szombati, Paks elleni sikert (2-1) helyszínen követő 4001 drukkertől többen, nagyjából 6-7000-en lesznek a lelátókon. Ez a hét tehát abszolút pozitív hangulatban zajlott az Andrássy úton a két győzelem miatt, kérdés, hogy Vladimir Radenkovic vezetőedző hogyan fogja cserélgetni a kártyákat, kinek, kiknek szavaz bizalmat, és mely posztokon, például középcsatár lesz-e ismét Sajbán.

– Az előző hétvégén a négy döntetlen után megszereztük az első hazai győzelmünket, amivel végre sikerült maradéktalanul boldoggá tenni a szurkolóinkat. Kedd este pedig magabiztosan jutottunk tovább a Mol Magyar Kupa következő körébe, amivel életben tartottuk az álmainkat – mondta Vladimir Radenkovic. – De vasárnap újabb találkozó vár ránk, ezért azt kértem a játékosoktól, hogy felejtsék el ezeket a meccseket. Amikor egy csapat nyolc nap alatt három mérkőzést játszik, akkor az ellenféltől függetlenül mindig az utolsó a legnehezebb. Ezért az Újpest elleni találkozó előtt is az a legfontosabb feladatunk, hogy a játékosok frissen várják a mérkőzést. Az első fordulóban már találkoztunk a lila-fehérekkel. Jól támadtunk le, és a labda birtokában a mezőnyben mutattunk szép dolgokat, mégis vereséget szenvedtünk, mert az ellenfelünk kihasználta a hibáinkat. Azóta mindkét csapat nagyon sokat változott, egy teljesen új mérkőzés vár ránk. Vissza szeretnénk vágni, ám ehhez a hibák számát minimalizálni kell, támadásban pedig ott kell folytatni, ahol a Paks és a Szeged ellen abbahagytunk. Bízom benne, hogy továbbvisz minket a lendület, és a harmadik mérkőzést is sikerrel vesszük.

Babos műtéte után már csatlakozott a csapat edzéséhez, ám a hétvégére várhatóan még nem lesz kész a játékra. Csütörtökön Roguljic és Saponjic játéka még kérdéses volt. Eltiltott nincs.

A várható kezdőcsapat: Sentic – Gera (Szakos), Szatmári (Tamás M.), Lund (Kecskés), Bárdos (Demeter) – Keita, Esiti – Acolatse, Croizet, Jurek – Sajbán (Saponjic).