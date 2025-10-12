2 órája
Padlóra küldték a Szparit
Elhozták a három pontot. A DVTK tartalék Nyíregyházán lépett pályára.
A labdarúgó NB III., 11. fordulójában két vármegyei klub is Szabolcsban lépett pályára. A DVTK tartalék egygólos győzelmet ünnepelhetett az ősi rivális otthonában, így zsinórban már harmadik győzelmüket aratták a piros-fehérek. A DVTK első csapatából Szatmári Csaba, Bokros Szilárd, Mucsányi Miron játszott le. A Mezőkövesd Zsóry csapatából kooperációs szerződéssel rendelkező játékosok: Sáreczki Szabolcs és Nazar Kovalenko is piros-fehér dresszt öltött. A Putnok a Kisvárda tartalék otthonából egy ponttal távozhatott.
A DVTK tartalék újabb győzelmet aratott
Labdarúgás: NB III., Észak-Keleti csoport, 11. forduló
Kisvárda Master Good tartalék – Putnok FC 1–1 (0–1)
Kisvárda, 100 néző. V.: Muhari (Sinkovicz, Gergely M.).
Kisvárda tartalék: Kovács – Kozachuk, Lippai, Tenkács, Abdullahi, Osztrovka (Scsadej, 46.), Priamov, Szikszai, Szőr, Yazhyk (Fedorov, 46.), Prso (Koliada, 46.). Vezetőedző: Törtei Tamás.
Putnok: Németh – Nagy, Mihály, Zvara, Talpalló, Selmeci, Tagai, Kercsó, Jova, Juhos (Filkóházi, 90.), Angyal. Vezetőedző: Szala Ákos.
G.: Priamov (47.) ill. Selmeci (36.).
Törtei Tamás: – Két ellentétes félidőt játszottunk egy jó csapat ellen. Az első játékrész rossz felfogásban ment végig, ezért muszáj volt változtatnunk. A szünetben hármat cseréltünk, utána már támadóbb lett a játékunk, nagyon nagy mezőnymunkát vittek bele a fiúk, rúgtunk két kapufát, de szerencsénk nem volt, hogy megnyerjük a meccset. A második félidő alapján megérdemeltük volna a győzelmet, de meg kellett elégednünk a döntetlennel.
Szala Ákos: – Ma egy igazi csapatot láttam a pályán. Olyan odaadással, hittel és fegyelmezettséggel játszottak a srácok, amit jó volt kívülről is látni. Az elmúlt két bajnoki előtti hetekben voltak nehezebb pillanataink, talán ez a hét is tartogatott ilyeneket, de amikor igazán kellett, összezártunk és megmutattuk az erőnket. Nagyon fiatal és létszámban is szűk kerettel utaztunk egy érthetetlenül korai mérkőzésre a Kisvárdához, amely ezúttal a válogatott szünet miatt négy NB I-es keretből visszajátszóval erősített a mai napra. A kapott gól elkerülhető lett volna, ebből mindenképpen tanulnunk kell, de a mutatott teljesítményre és hozzáállásra maximálisan büszkék lehetünk. Mindenki mindent kiadott magából, és ez a döntetlen most abszolút pozitív értékű számunkra. Ha azt az egy hibát elkerüljük, akár még nagyobb bravúrt is elérhettünk volna.
Nyíregyháza Spartacus tartalék – DVTK tartalék F4R 0–1 (0–1)
Nyíregyháza, 150 néző. V.: Szigetvári (Vilmányi, Győri).
Nyíregyháza tartalék: Bese – Jokic, Alaxai, Törő (Melich, 57.), Bodnár (Pók, 57.), Bertók (Nagy, 81.), Kalán, Czimer-Nyitrai (Korodi, 72.), Tóth, Kovalecz (Kerezsi, 57.), Kiss. Vezetőedző: Papp Ákos.
DVTK tartalék: Derényi – Szatmári, Kiss B., Sáreczki (Szabó B., 68.), Krone (Purzsa, 68.), Bokros, Mucsányi Miron, Furdetskyi (Jászberényi, 91.), Macsó (Vass L., 68.), Kovalenko (Kiss L., 87.). Vezetőedző: Vitelki Zoltán.
G.: Furdetskyi (43.).
Papp Ákos: – Egy nagyon erős Diósgyőr érkezett hozzánk. Sajnos a mai mérkőzésen egy-két helyzetünk volt csak, ez kevésnek bizonyult. Pozitívum, hogy ma is sok fiatal, 16-17 éves játékosunk volt a pályán.
Vitelki Zoltán: – Teljesen magabiztos győzelmet arattunk, hiszen végig kontrolláltuk a mérkőzést. Jó felfogásban futballoztunk, helyzeteket dolgoztunk ki. Az ellenfélnek ugyan volt egy kapufája, egyébként viszont komoly lehetőséget nem alakítottak ki, ezért azt éreztem, hogy a győzelmünk nem forog veszélyben. Most jó úton vagyunk, ebből kell merítkezni, építkezni. Hosszú még a bajnokság, bízom benne, hogy így folytatjuk tovább.
