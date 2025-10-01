október 1., szerda

Mérkőzés

50 perce

Ne akkor készüljön a piros-fehérek meccsére: változott!

Címkék#Diósgyőri VTK#megyei foci#labdarúgás

Szerda helyett kedden lesz a kupatalálkozó. A DVTK egy nappal korábban lép pályára.

Ne akkor készüljön a piros-fehérek meccsére: változott!

Fotó: DVTK

Labdarúgás. A Magyar Labdarúgó Szövetség szeptember 14-én, a 3. fordulót követően sorsolta ki (élő televíziós közvetítésben) a Magyar Kupa 4. fordulójának párosításait. Ekkor derült ki, hogy a 2025/2026-os sorozatban még érdekelt Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei csapatok közül az NB II-es Mezőkövesd Zsóry FC az élvonalbeli MTK Budapesttel találkozik, az NB I-s Kolorcity Kazincbarcika SC a Kelen SC-vel, míg az ugyancsak első osztályú DVTK ellenfele a Szeged-Csanád Grosics Akadémia lesz.

DVTK
A DVTK egy nappal korábban kupázik a Szegeddel Fotó: DVTK

 

DVTK: előtte, utána bajnoki

Pár nappal később kiderült, hogy a Barcika  a hivatalos játéknapon, október 29-én, szerdán 12.30-tól kezd majd alacsonyabb osztályú riválisa otthonában, míg a Mezőkövesd ugyanezen napon, csak 20 órától lesz a fővárosi kék-fehérek ellenfele. A DVTK-Szeged csata kezdési időpontja ekkor szerda, 18 óra volt. Azért csak volt, mert a szövetség adatbankjában szerdán megjelent egy új időpont: ezek szerint a mérkőzést egy nappal korábban, október 28-án, kedden 20 órától kezdik a DVTK Stadionban. Vladimir Radenkovic vezetőedző gárdája előtte október 25-én, szombaton a Paksot látja vendégül a bajnokságban, míg utána, november 2-án, vasárnap az Újpest látogat az Andrássy útra. 

 

