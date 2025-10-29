Az eredmény mellett több fontos dolog is volt - az edző elsorolta

Labdarúgás. A labdarúgó Mol Magyar Kupa 4. fordulójában, a 16 közé jutásért az első meccset kedden késő este vívta az élvonalbeli DVTK, valamint a másodosztályú Szeged-Csanád Grosics Akadémia. Az NB II-es vendégek méltó partnerei voltak az NB I-ben pillanatnyilag 8. helyen álló Diósgyőrnek, amely a két félidőben egyaránt egy-egy gólt szerzett, így 2-0-s sikerrel lépett tovább.

A DVTK védője, Szakos (balra) is jó teljesítményt nyújtott Fotó: Vajda János

DVTK: fontos a kupa

A szakvezetők így látták a mérkőzést:

– Gratulálok a játékosaimnak, hiszen megmutatták, hogy mennyire fegyelmezetten, és koncentrálva játszottak a mai mérkőzésen is. Nem feledve azt, hogy három nappal ezelőtt volt egy másik találkozónk – mondta Vladimir Radenkovic, a piros-fehérek trénere. – Az előző két napban arról beszéltünk, hogy ismét hazai pályán játszunk, egy kupamérkőzést, és a kupa nagyon fontos a DVTK számára, ismerjük ennek a történetét, s hogy nagyon fontos a szurkolók számára is, hogy minél tovább jussunk ebben a sorozatban, és a játékosok komolyan is vették ezt a mérkőzést. Éppen ezért örülök, hogy továbbjutottunk a következő fordulóba. Ezen kívül van néhány lényeges momentum, amit ki kell emelni: például az, hogy Marco Lund visszatért a kezdőcsapatba; hogy Aboubakar Keita értékes játékperceket kapott; hogy fiatal játékosunk, Szakos Bence három napon belül ismét jó teljesítmény nyújtott; valamint ez a meccs arra is lehetőséget nyújtott, hogy Sajbán Mátét kipróbáljuk középcsatár pozícióban is. Láthattuk, milyen teljesítményt nyújtott. Aztán a végén, de nem utolsó sorban: Mucsányi Miron a mai napon debütált a DVTK első csapatában, tétmérkőzésen.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!



Aczél Zoltán, a szegediek mestere – aki 2009 őszén dolgozott az Andrássy úton – eképpen értékelte a 90 percet:

– Gratulálok a Diósgyőrnek a továbbjutáshoz. De őszintén, tiszta szívből gratulálok a csapatomnak is. Még nem láttam a statisztikát, nagyon kíváncsi vagyok arra, hányszor jártunk az első félidőben a ,,boksznál", hány lehetőségünk volt, amiknél rossz döntéseket hoztunk, vagy kaput találtunk, vagy el sem jutottunk addig. Az első kaput eltaláló lövésből, egy mélységi indítást nem jól felvéve szerzett előnyt a Diósgyőr. A második félidőben már gondban voltam. Éreztem, gólt kellene rúgni, de nehéz volt a váltás, ám megpróbáltuk. Az utolsó 20 perc már nem nézett ki túl jól, elfáradtak a játékosaim, ez a kis keret három nappal ezelőtt bajnokit játszott. A két sérült, Novák Csanád és Tóth Bence hiányát nagyon megéreztük. Amit kértem, hogy bátran, karakánul futballozzanak egy ilyen jó csapat otthonában, azt megtették, helyenként extra jó dolgokat csináltunk. Gratulálok csapatom minden tagjának, jó hírét vitték a Szegednek, ez fontos.