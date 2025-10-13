Újra a nemzeti csapatban kapott lehetőséget a DVTK fiatalja

Szakos Bence, a DVTK saját nevelésű hátvédje újra kezdőként kapott lehetőséget az U19-es korosztályos magyar válogatott felkészülési mérkőzésén. A magyarok ellenfele ismét a görög válogatott volt. A két válogatott csütörtökön már találkozott egymással, akkor a magyarok diadalmaskodtak 1-0-ra, ahol Szakos végig a pályán volt. A vasárnapi találkozón azonban sikerült visszavágni a görögöknek, akik 4-0-ra legyőzte a magyar válogatottat. Folytatás novemberben, amikor is már Eb-selejtezőkön lépnek pályára: Gyirmóton a bolgár, a feröeri és a francia csapat lesz a magyarok ellenfele.

A DVTK védője, Szakos Bence címeres mezben. Fotó: Jani Martin

