október 13., hétfő

EdeKálmán névnap

11°
+17
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Felkészülés

1 órája

Újra a nemzeti csapatban kapott lehetőséget a DVTK fiatalja

Címkék#Diósgyőri VTK#u19#Szakos Bence

Címeres mezben lépett pályára. A DVTK tehetsége újra bizonyíthatott.

Újra a nemzeti csapatban kapott lehetőséget a DVTK fiatalja

Fotó: Jani Martin

Szakos Bence, a DVTK saját nevelésű hátvédje újra kezdőként kapott lehetőséget az U19-es korosztályos magyar válogatott felkészülési mérkőzésén. A magyarok ellenfele ismét a görög válogatott volt. A két válogatott csütörtökön már találkozott egymással, akkor a magyarok diadalmaskodtak 1-0-ra, ahol Szakos végig a pályán volt. A vasárnapi találkozón azonban sikerült visszavágni a görögöknek, akik 4-0-ra legyőzte a magyar válogatottat. Folytatás novemberben, amikor is  már Eb-selejtezőkön lépnek pályára: Gyirmóton a bolgár, a feröeri és a francia csapat lesz a magyarok ellenfele.

DVTK
A DVTK védője, Szakos Bence címeres mezben. Fotó: Jani Martin

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

A DVTK védője, Szakos Bence ezt a találkozót is végigjátszotta

Magyarország-Görögország 0-4 (0-2)

Magyarország: Bozó Mirkó - Szakos Bence, Pál Barna, Vitályos Viktor (Mona Árpád, 46.), Lakatos Noel (Bolgár Botond, 46.) - Somogyi Ádám (Németh Hunor, 46.), Hős Zsombor (Kugyela Zalán, 65.), Décsy Ádám (Madarász Ádám, 65.) - Egri Imre (Barkóczi Barnabás, 72.), Kovács Bendegúz (Jován Vilmos, 65.), Kun Ákos (Mondovics Kevin, 52.). Szövetségi kapitány: Kemenes Szabolcs.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu