1 órája
Újra a nemzeti csapatban kapott lehetőséget a DVTK fiatalja
Címeres mezben lépett pályára. A DVTK tehetsége újra bizonyíthatott.
Fotó: Jani Martin
Szakos Bence, a DVTK saját nevelésű hátvédje újra kezdőként kapott lehetőséget az U19-es korosztályos magyar válogatott felkészülési mérkőzésén. A magyarok ellenfele ismét a görög válogatott volt. A két válogatott csütörtökön már találkozott egymással, akkor a magyarok diadalmaskodtak 1-0-ra, ahol Szakos végig a pályán volt. A vasárnapi találkozón azonban sikerült visszavágni a görögöknek, akik 4-0-ra legyőzte a magyar válogatottat. Folytatás novemberben, amikor is már Eb-selejtezőkön lépnek pályára: Gyirmóton a bolgár, a feröeri és a francia csapat lesz a magyarok ellenfele.
A DVTK védője, Szakos Bence ezt a találkozót is végigjátszotta
Magyarország-Görögország 0-4 (0-2)
Magyarország: Bozó Mirkó - Szakos Bence, Pál Barna, Vitályos Viktor (Mona Árpád, 46.), Lakatos Noel (Bolgár Botond, 46.) - Somogyi Ádám (Németh Hunor, 46.), Hős Zsombor (Kugyela Zalán, 65.), Décsy Ádám (Madarász Ádám, 65.) - Egri Imre (Barkóczi Barnabás, 72.), Kovács Bendegúz (Jován Vilmos, 65.), Kun Ákos (Mondovics Kevin, 52.). Szövetségi kapitány: Kemenes Szabolcs.
