Fizz LIga

26 perce

Eldőlt!– ezt a döntést hozta a DVTK kapusa

Címkék#Diósgyőri VTK#NB I#MLSZ

Karlo Sentic mindent megtesz a pontokért. A DVTK Kisvárdán maradt alul, de van pozitívuma is a meccsnek.

Boon.hu
Eldőlt!– ezt a döntést hozta a DVTK kapusa

A Labdarúgó NB I 9. fordulójának legnagyobb védését a DVTK horvát kapusa, Karlo Šentić mutatta be. Az elismerést a Kisvárda ellen 1-0-ra elveszített mérkőzésen nyújtott bravúrja miatt kapta, amikor a hazaiak támadója, Matanović egy az egy elleni helyzetben próbálta bevenni a kapuját. A kisvárdai csatár már csak a hálóőrrel állt szemben, ám Šentić remekül olvasta a szituációt, higgadtan kivárt, majd váratlanul jó irányba ,,dőlt el" és hárította a lövést.

DVTK
A DVTK kapusa nem első alkalommal érdemelte ki az elismerést.  Fotó: DVTK

Karlo Sentic védése a Kisvárda - DVTK összecsapáson:

 

