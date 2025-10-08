Eldőlt!– ezt a döntést hozta a DVTK kapusa

A Labdarúgó NB I 9. fordulójának legnagyobb védését a DVTK horvát kapusa, Karlo Šentić mutatta be. Az elismerést a Kisvárda ellen 1-0-ra elveszített mérkőzésen nyújtott bravúrja miatt kapta, amikor a hazaiak támadója, Matanović egy az egy elleni helyzetben próbálta bevenni a kapuját. A kisvárdai csatár már csak a hálóőrrel állt szemben, ám Šentić remekül olvasta a szituációt, higgadtan kivárt, majd váratlanul jó irányba ,,dőlt el" és hárította a lövést.

A DVTK kapusa nem első alkalommal érdemelte ki az elismerést. Fotó: DVTK

Karlo Sentic védése a Kisvárda - DVTK összecsapáson: