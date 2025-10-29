október 29., szerda

Mihály, aki átszakított egy korlátot Diósgyőrben

Címkék#Diósgyőri VTK#megyei foci#labdarúgás

Szép estje volt. A DVTK csatára duplázott.

Labdarúgás. A labdarúgó Mol Magyar Kupa 4. fordulójában, a 16 közé jutásért az első meccset kedden késő este vívta az élvonalbeli DVTK, valamint a másodosztályú Szeged-Csanád Grosics Akadémia. Az NB II-es vendégek méltó partnerei voltak az NB I-ben pillanatnyilag 8. helyen álló Diósgyőrnek, amely a két félidőben egyaránt egy-egy gólt szerzett, így 2-0-s sikerrel lépett tovább – és várhatja a csütörtök esti sorsolást. A piros-fehéreknél Sajbán Máté Mihály szerezte a találatokat, a 36., és a 69. percben. 

A DVTK támadóját, Sajbán Mátét (pirosban) nem tudták tartani Fotó: Vajda János

Az első kettő a DVTK színeiben

A szövetség hivatalos adatbankja szerint a 29 esztendős támadónak, minden sorozatot összevetve, ez volt pályafutásának 735. mérkőzése, ezen belül 245., valamint 246. gólja (az NB I-et tekintve: 180/24). Sajbán Máté idén júniusban igazolt az Andrássy útra, Zalaegerszegről, az NB I-ben ezidáig, a szezonban 9 találkozón szerepelt a miskolciaknál, 407 perc erejéig. Az ellenfelek kapujába ezen mérkőzéseken még nem talált be, vagyis a Szegednek lőtt/fejelt két kupatalálata számára is az első kettő volt a DVTK-ban. 

 

