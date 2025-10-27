október 27., hétfő

Első hazai

32 perce

A diósgyőriek hatékonyabbak voltak a mérkőzésen. A mérleg a DVTK felé billent.

Ön szerint is biztató volt a DVTK játéka?

Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

A DVTK hazai pályán 2–1-re legyőzte a Paksi FC-t a labdarúgó NB I 11.fordulójában. A találkozó kiegyenlített játékot hozott, de a miskolciak jobban sáfárkodtak a helyzeteikkel, és a kulcspillanatokban pontosabbnak bizonyultak.

DVTK
A DVTK második góljának szerzője, Elton Acolatse harcol a labdáért.  Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Pontosabb DVTK

A statisztikák alapján a vendég Paks kicsivel több lövéssel próbálkozott (16–15), de a DVTK birtokolta többet a labdát (53–47%). A várható gólok (xG) mutatója is azt jelezte, hogy bármelyik fél felé billenhetett volna a mérleg (0,95 – 1,14). A diósgyőriek két nagy lehetőségükből egyet értékesítettek, míg a Paks egyetlen komoly ziccert dolgozott ki. A kaput eltaláló lövések tekintetében is minimális volt a különbség (6–5 a vendégek javára), de a hazaiaknak sikerült kétszer is túljárniuk a tolnai védelem eszén.

Kemény párharcok, passzok
A találkozó fizikai csatát is hozott: a DVTK 19, a Paks 11 szabálytalanságot követett el. A párharcokban viszont a miskolciak bizonyultak jobbnak (67–59), és a tisztázások számában is fölényben voltak (45–16). A passzok pontosságát tekintve a DVTK bizonyult hatékonyabbnak: 291 jó passzt adtak 360 kísérletből (81%), míg a Paksnál 205 passz ment célba a 291-ből (70%). Ez is hozzájárult ahhoz, hogy a hazaiak többet tudták kontrollálni a játékot, és jobban tudták felépíteni támadásaikat.

A statisztikák alapján a mérkőzés kiegyenlített volt, de a DVTK több kulcsfontosságú mutatóban is felülmúlta riválisát: több nagy helyzetet alakított ki, párharcokban keményebben és eredményesebben játszott, valamint kapusa is jobb teljesítményt nyújtott. Ennek köszönhetően a miskolciak 2–1-re megnyerték a találkozót, és fontos három pontot szereztek hazai pályán.

 

