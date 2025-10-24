október 24., péntek

Fókusz

3 órája

Radenkovic győztes receptjének titka

A listavezetőt látják vendégül. A DVTK hazai környezetben lép pályára.

Fotó: Csoma Arpad

A labdarúgó Fizz Liga, a honi élvonal 11. fordulójában a Diósgyőri VTK  hazai környezetben, szombaton 17 órától a Paksi FC-t látja vendégül. A múlt hét végén két hét szünet után folytatódott a honi élvonalbeli labdarúgó-bajnokság. A piros-fehér gárda a ETO FC Győr otthonában lépett pályára, ahol 3–1-s vereséget szenvedett el úgy, hogy a DVTK szerezte meg a vezetést, Gera gólja révén. A vezető találatot követően, Acolatse lövése révén (amely a kapufát találta el) akár meg is duplázhatták volna előnyüket a borsodiak, de a lehetőség kimaradt. Ehelyett a Győr nem csak kiegyenlített, hanem meg is fordította a találkozót, így 2–1-s előnnyel mehettek pihenőre. A második játékrészre Vladimir Radenkovic, a vasgyáriak vezetőedzője próbálta felrázni csapatát, azonban a találkozó utolsó negyedórájában, a súlyos sérülése és hosszú rehabilitációja után felépült Szatmári – aki a szünetben a sérülést szenvedő Gera helyett állt be – egy jobb oldali hazai szögletet követően a saját kapujába talált be, a combjáról Sentic kapujába került a játékszer. A piros-fehérek zsinórban ötödik találkozójukon maradtak nyeretlenek, és a 10 forduló alatt megszerzett 8 ponttal a 10. helyen várják a szombati találkozót.
Kecskésék ellenfele az a listavezető Paks lesz, amely még veretlen a szezonban. Bognár György vezetőedző együttesének mérlege 5 győzelem, 5 döntetlen, házon kívül eddig nyertek Kisvárdán, Újpesten, az MTK vendégeként, ikszeltek Nyíregyházán, és a Ferencváros pályáján. A hazai élvonalbeli egymás elleni statisztika kiegyenlített: 22 mérkőzésen, 8 győzelem, 6 döntetlen és 8 vereség született. A DVTK nagy nyomás alatt van, hiszen eddig csak egy győzelmet szerzett, azt is még augusztus 23-án, Nyíregyházán. A borsodi legénységnek két okból is égetően fontos lenne a három pont megszerzése: egyrészt, hogy a kiesőzónától elszakadjon és győztes útra lépjen, másrészt megszakítaná a hazai nyeretlenségi sorozatát is.

DVTK
Sentic-nek, a DVTK kapusának a bravúrjaira ismét nagy szükség lesz. Fotó: Csoma Arpad

DVTK: teljes kerettel

Vladimir Radenkovic, a DVTK vezetőedzője a mérkőzést megelőzően így nyilatkozott: – Egy hete a találkozó elején az ETO lépett fel kezdeményezően, többet birtokolták a labdát, ám a helyzeteket, ziccereket mi alakítottuk ki. Azonban a kimaradt lehetőségek miatt megcsappant a játékosok önbizalma, visszaesett a teljesítményünk, ezért tudtak fordítani a hazaiak. A múlt heti és a következő teljesen eltérő stílusban futballozik. A Paks mindent a gólszerzésnek rendel alá, és ennek az elképzelésnek megfelelően alakították ki a játékoskeretüket is, ami a rutinos játékosokra épül, de köztük a fiatalok is szerepet kapnak. Számunkra az a legfontosabb, hogy egész héten szinte a teljes kerettel készültünk. Ez az edzések minőségére is jelentős hatással bír, hiszen minél több jó játékos vesz részt a gyakorláson, annál nagyobb erőbedobásra készteti a teljes társaságot. Eddig kevés pontot szereztünk, ezért végre nyerni kell! Ezt csak megfelelő önbizalom birtokában tudjuk megtenni, ám az önbizalmat éppen a minőségi edzésekből tudunk meríteni, ahol nem csak a kezdőcsapatba, hanem már a keretbe kerülésért is küzdenek a srácok.
A DVTK közölte, hogy műtétje után Babos Bence még mindig nem bevethető, és az ETO ellen sérülés miatt lecserélt Gera Dániel, valamint a múlt héten már kispadra leülő Anderson Estiti játéka is kérdéses. 
A válogatott mérkőzései után a Diósgyőrbe kisebb sérüléssel visszatérő Szakos Bence ezen a héten a társaival edzett, valamint a sokat kihagyó Bárdos Bence, Marco Lund és Komlósi Bence is folyamatosan a csapattal készül. Eltiltott nincs.

A piros-fehérek várható kezdőcsapata: Sentic – Szakos, Kecskés, Tamás M., Demeter – Vallejo, Keita – Jurek, Roguljic, Sajbán – Acolatse.

 


 

