1 órája

Ivan és Elton ,,kivégezte" a listavezetőt - fotókkal, videóval!

Címkék#Diósgyőri VTK#boon video#megyei foci#labdarúgás

A Diósgyőr pályára lépett szombaton. A DVTK nagy sikert aratott a Paks ellen.

Ivan és Elton ,,kivégezte" a listavezetőt - fotókkal, videóval!

Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

A labdarúgó NB I., a fizz liga 11. fordulójában szombaton kora este hazai meccset játszott a DVTK. A miskolci piros-fehérek azt a Paksi FC-t látták vendégül, amely a meccs, a forduló kezdete előtt az első helyen állt a táblázaton, úgy, hogy az addigi tíz  összecsapása közül ötöt megnyert, ötön pedig döntetlenre végzett. A klub a mérkőzés előtti napon azt közölte, hogy műtétje után Babos B. még mindig nem bevethető, az ETO ellen sérülés miatt lecserélt Gera D. kispados lett, a múlt héten már kispadra leülő Esiti viszont ott volt a pályára kifutók között. A válogatott mérkőzései után a Diósgyőrbe kisebb sérüléssel visszatérő Szakos B.-t a vezetőedző a kezdőbe jelölte, valamint a sokat kihagyó Bárdos B.-t is. Összességében nyolc változás volt a DVTK-ban az egy héttel korábbi, győri fellépéshez képest.

DVTK
A DVTK jó meccset vívott a listavezetővel Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

DVTK: mozgalmas meccs

Foghíjas lelátók, és pár tucat paksi drukker előtt indult útjára a játékszer, a 4. percben a kazincbarcikai származású Vécsei emelte a labdát a házigazda kapujára, Sentic fölé tenyerelte a labdát. A 21. percben gyors vendégtámadás után a középre lőtt labdát Sentic Tóthra ütötte, akiről a kapu mellé pattant a labda. Majd jött a hazaiak nagy lehetősége, a 24. percben Croizet parádésan indította a jobb oldalon Acolatsét, aki a 16-oson belül becsapta védőjét, majd bal lábbal centikkel a hosszú oldali kapufa mellé lőtt. A 31. percben Gyurkits harcolt ki magának lövőhelyzetet a 16-os előterében, a bal alsó sarok felé tartó labdát Sentic kitolta, majd az ismétlésnél is a helyén volt a horvát hálóőr. Nem túlzás, addig ő volt az, aki a legjobb teljesítményt nyújtotta a Diósgyőrnél. A 40. perc táján nem is egyszer jól indult meg a házigazda, sokat ígértek a lehetőségek, azonban nem jó döntések születtek, illetve a Duna-partiak védekezése a helyén volt. Az első félidő mozgalmas volt, mindkét csapat szerezhetett volna gólt, ám ez elmaradt.  

A második félidőre ugyanazok jöttek ki, mint akik az első játékrészt befejezték, az 50. percben Osváthot hagyták üresen a jobb oldalon, aki lőtt, de nem találta el igazán jól a labdát, ami még a bevetődő Bárdoson is megpattant, mielőtt Sentic védeni tudott. Aztán 6 perccel később megszerezte a vezetést a Diósgyőr a listavezető ellen: Croizet a 16-os előterében elrúgott a labda felett, ezzel pont lekészítette lövésre Saponjicnak, aki a tizenhatos vonala elől, estében a kapu bal alsó sarkába lőtt, 1–0. A szerb csatárnak két 11-es találat után ez volt az első mezőnybeli gólja a bajnokságban. Ez a helyzet, az előny lehetőséget kínált a hazaiaknak a folytatásra, hogy esetleges paksi akcióknál, labdaszerzést követően gyors támadásokat vezessenek. Ezután a trénerek változtattak, Bognár György bevetette (többek között) a 39 esztendős Bödét is, míg Radenkovic Jureket. A Diósgyőr számára nagy lelki fröccs volt a vezetés, a lehetőség, hogy végre nyerhetnek saját közönségük előtt a bajnokságban, mindezt úgy, hogy elveszik a PFC veretlenségét.

DVTK szurkolók 10.25.

Fotók: Mogyorósi Zsolt Pipó

Bokrosék nem álltak vissza, amikor arra nem volt szükség, nyílt foci zajlott, a közönség házigazda része örült annak, amit látott. Böde volt, lehetett leginkább a címzett, ez volt még az, amiben reménykedhetett a Paks. A DVTK a 88. percben lezárta a csatát, Acolatse futott végig a pályán, és 15 méterről elgurította a lasztit Kovácsik mellett, 2–0. Papp közelről még szépített ugyan a ráadásban (2–1), de ez már nem osztott, szorzott. Nagyon kellett ez a 3 pont (8-ról 11-re lépett a Diósgyőr), az itthoni első győzelem a miskolciaknak. Az első kör, a bajnokság egyharmada ezzel véget ért a piros-fehérek számára, egy óriási sikerrel.

Dvtk-Paks labdarúgó mérkőzés

Fotók: Mogyorósi Zsolt Pipó

Labdarúgás: a tények

Diósgyőri VTK – Paksi FC 2–1 (0–0)
Diósgyőri Stadion, 4001 néző. V.: Berke (Tóth II. V., Szert).
DVTK: Sentic – Szakos, Szatmári, Bárdos, Bokros – Holdampf, Esiti – Acolatse, Croizet, Mucsányi – Saponjic. Vezetőedző: Vladimir Radenkovic.
Paks: Kovácsik – Osváth, Windecker, Kinyik, Vécsei, Zeke – Horváth, Papp, Gyurkits – Hahn, Tóth B. Vezetőedző: Bognár György.
Csere: Horváth helyett Pető a 64., Tóth B. helyett Böde a 64., Mucsányi helyett Jurek a 66., Gyurkits helyett Szekszárdi M. a 78., Windecker helyett Haraszti a 78., Croizet helyett Keita a 79., Hahn helyett Galambos a 84., Saponjic helyett Sajbán a 87., Szakos helyett Demeter a 87. percben.
Sárga lap: Mucsányi (51.), Acolatse (67.), Sentic (92.), ill. Gyurkits (74.).
Gólszerző: Saponjic (56.), Acolatse (88.), ill. Papp (92.).

 

 

 

