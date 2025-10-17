Isten veled, Gyuri, angyalok vigyázzák az álmod!

Labdarúgás. Csütörtökön hajnalban meghalt a csákvári kórházban Novath György. A Videoton egykori játékosa 67 esztendős volt. A székesfehérvári születésű volt középpályás 12 éven keresztül szerepelt a ,,Vidiben", 255 bajnoki találkozón húzta fel a piros-kék mezt. Nyert két bronzérmet, és egy kupaezüstöt a klubbal. Kivette a részét az UEFA Kupa-menetelésből is (1984/1985), melynek során 9 mérkőzést játszott. Azt már kevesebben tudták, tudják róla, hogy az 1990-1991-es szezonban a DVTK futballistája volt, ezüstérmet szerzett a piros-fehérekkel az NB II Keleti csoportjában. Amint az ismert, a Diósgyőr ekkor osztályozót vívott a Szegeddel, és 7 év után visszajutott az NB I-be, Palicskó Tibor vezetőedző irányítása mellett.

Novath György Miskolcon, a DVTK-nál is megfordult Fotó: vidi.hu

A DVTK színeiben hat összecsapás